Michelle Barros ironiza comentários sobre seu corpo: 'Não dou a mínima'

Michelle Barros, apresentadora, jornalista e participante de A Fazenda 17, ironizou comentários que recebeu nas redes sociais sobre o seu corpo. Em um story de seu Instagram, convertido para vídeo no reels, ela declarou: “Não dou a mínima”.

A postagem mostra a comunicadora em uma área aparentemente voltada a treinos de academia na qual ela disse: “‘Ah, Michelle, mas você está muito magra, você está muito musculosa, você está muito velha'”, em referência aos comentários que escuta sobre si.

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“Eu treinando, me alimentando direito e não dando a mínima. Bom dia”, completou.

“Já que deu tanto o que falar… dos stories para o feed!”, escreveu na legenda do vídeo que também traz texto: “Que seu dia seja incrível”.

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