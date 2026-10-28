Moradora encontra sagui machucado em casa e aciona Guarda Municipal no Espírito Santo

Um macaco sagui com suspeita de ferimento em uma das patas foi resgatado na manhã desta quarta-feira (28), dentro de uma residência no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, na Grande Vitória.

A proprietária do imóvel encontrou o animal e acionou a equipe da Ronda Ambiental e Rural (ROAR), da Guarda Municipal, após perceber que ele apresentava sinais de estar machucado.

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Os agentes foram até o endereço, realizaram o resgate e encaminharam o sagui ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde receberá avaliação e os cuidados necessários.

Saiba como solicitar o resgate de animais silvestres

A Guarda Municipal orienta que moradores não tentem capturar ou manusear animais silvestres encontrados em situação de risco.

Em Vila Velha, a população pode solicitar atendimento pelos seguintes canais:

Guarda Municipal: 153

Ouvidoria Municipal: 162

O acionamento de equipes especializadas contribui para a segurança dos moradores e dos animais.

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