Morre aos 91 anos coronel que marcou a história da PM e dos Bombeiros no ES

O coronel da reserva Orely Lyrio morreu aos 91 anos, em Vitória, no Espírito Santo. Com uma trajetória de mais de três décadas dedicada à segurança pública, ele ocupou cargos importantes na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Estado, incluindo as funções de subcomandante-geral da PM e comandante da antiga Unidade de Bombeiros Militar.

Natural do distrito de Acioli, em João Neiva, Orely nasceu em 25 de fevereiro de 1935 e iniciou a carreira militar em 1953, quando ingressou na Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Três anos depois, em 1956, concluiu a formação de oficial na Escola de Formação de Oficiais do Distrito Federal (Esfo-DF).

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Ao longo da carreira, participou de acontecimentos importantes da história capixaba. Em julho de 1957, ainda como aspirante a oficial, comandou o 1º Pelotão da Polícia Militar durante o conflito territorial conhecido como Contestado, envolvendo o Espírito Santo e Minas Gerais, na região de Barra de São Francisco.

Coronel ocupou cargos de destaque na segurança pública

Durante sua trajetória profissional, Orely Lyrio chegou ao posto de subcomandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, uma das principais funções da hierarquia da corporação.

Em 1982, assumiu o comando da então Unidade de Bombeiros Militar do Estado, cargo que exerceu durante dois anos. Na época, a estrutura dos bombeiros ainda integrava a organização da Polícia Militar capixaba.

O coronel passou para a reserva em 1986, após mais de 30 anos de atuação na segurança pública. Além da carreira militar, também exerceu a advocacia.

Sua trajetória ficou marcada pela participação em diferentes momentos da história das instituições militares do Espírito Santo.

Despedida acontece em Vitória

O velório de Orely Lyrio acontece no Auditório do Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, localizado na Enseada do Suá, em Vitória.

O cortejo fúnebre está previsto para as 15h desta quarta-feira (21), enquanto o sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério de Santo Antônio, também na capital capixaba.

A morte do coronel motivou manifestações de pesar e homenagens à sua trajetória, marcada por décadas de serviços prestados à segurança pública do Espírito Santo.