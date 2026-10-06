Morre aos 93 anos Morena Espíndula, primeira mulher a governar Guarapari

A ex-prefeita de Guarapari Therezinha Maria Pretti Espíndula, conhecida como Morena Espíndula, morreu aos 93 anos. O falecimento ocorreu pouco antes da meia-noite desta segunda-feira (5) e foi confirmado por familiares por meio das redes sociais.

Morena entrou para a história política de Guarapari ao se tornar a primeira mulher eleita para comandar o município. Ela venceu as eleições de 1992 e permanece como a única mulher que já ocupou o cargo de prefeita da cidade.

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Além da atuação política, Morena também teve participação no setor empresarial capixaba. Ela esteve à frente da empresa Quimetal e construiu uma trajetória ligada à vida pública e empresarial no Espírito Santo.

A ex-prefeita era viúva de Graciano Espíndula, que também comandou a Prefeitura de Guarapari. A família Espíndula teve presença marcante na história política do município.

Após a confirmação da morte, a Prefeitura de Guarapari divulgou uma nota de pesar. A administração municipal destacou o pioneirismo de Morena e lembrou sua dedicação à população durante a passagem pelo Executivo municipal.

Na manifestação, o município ressaltou ainda a importância da ex-prefeita para a história política e social de Guarapari, especialmente por ter aberto espaço para a presença feminina no comando da administração pública local.

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