Morre mecânico que ficou preso às ferragens em acidente em Muniz Freire

O mecânico automotivo Alessandro Pinheiro de Andrade, vítima de um grave acidente registrado na tarde desta segunda-feira (26), na rodovia ES-181, em Muniz Freire, não resistiu aos ferimentos e morreu no local, momentos depois de receber os primeiros socorros das equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), segundo informações repassadas à reportagem.

Alessandro era o motorista que ficou preso às ferragens de um veículo após o acidente ocorrido no trecho que liga a sede de Muniz Freire ao distrito de Piaçu, nas proximidades do trevo de acesso ao distrito de Menino Jesus.

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Conforme noticiado anteriormente pelo AQUINOTICIAS.COM, equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Polícia Militar foram mobilizadas para atender à ocorrência. Inicialmente, a informação era de que a vítima estava viva, mas permanecia presa às ferragens.

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