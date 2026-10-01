Motociclista fica ferido e motorista foge após acidente em Cachoeiro
Motociclista de 26 anos ficou ferido após acidente com caminhonete no Jardim Itapemirim, em Cachoeiro. Motorista fugiu sem prestar socorro.
Um motociclista de 26 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com uma caminhonete na madrugada desta quinta-feira (1º), no bairro Jardim Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim. Após a colisão, o motorista do outro veículo fugiu do local sem prestar socorro.
O acidente aconteceu por volta das 4h50, em um cruzamento do bairro. A motocicleta e a caminhonete seguiam pelas vias quando ocorreu a batida.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Informações sobre a ocorrência apontam que os dois veículos trafegavam em alta velocidade no momento do acidente. As circunstâncias que provocaram a colisão, no entanto, deverão ser apuradas.
Com o impacto, o motociclista ficou ferido. Até o momento, não foram informados detalhes sobre os ferimentos nem para qual unidade de saúde ele foi encaminhado.
Já o motorista da caminhonete deixou o local após o acidente sem prestar socorro à vítima.
O caso ocorreu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira e deverá ser investigado para esclarecer a dinâmica do acidente e identificar o motorista que fugiu.
Leia mais: Mulher é esfaqueada pelo companheiro após discussão em Cachoeiro
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726