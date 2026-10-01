Motociclista fica ferido e motorista foge após acidente em Cachoeiro

Um motociclista de 26 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com uma caminhonete na madrugada desta quinta-feira (1º), no bairro Jardim Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim. Após a colisão, o motorista do outro veículo fugiu do local sem prestar socorro.

O acidente aconteceu por volta das 4h50, em um cruzamento do bairro. A motocicleta e a caminhonete seguiam pelas vias quando ocorreu a batida.

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Informações sobre a ocorrência apontam que os dois veículos trafegavam em alta velocidade no momento do acidente. As circunstâncias que provocaram a colisão, no entanto, deverão ser apuradas.

Com o impacto, o motociclista ficou ferido. Até o momento, não foram informados detalhes sobre os ferimentos nem para qual unidade de saúde ele foi encaminhado.

Já o motorista da caminhonete deixou o local após o acidente sem prestar socorro à vítima.

O caso ocorreu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira e deverá ser investigado para esclarecer a dinâmica do acidente e identificar o motorista que fugiu.

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