Motociclista morre após colisão com caminhão em rodovia de Castelo
Acidente aconteceu na Rodovia Fued Nemer, em Conduru, distrito de Castelo; equipes do Samu confirmaram a morte da vítima.
Um grave acidente envolvendo uma moto e um caminhão terminou com a morte de um jovem de 24 anos na noite de quarta-feira (21), na Rodovia Fued Nemer, em Conduru, distrito de Castelo, no Sul do Espírito Santo.
A vítima foi identificada como Ilcebíades Vicente Stoffel. Segundo a Polícia Militar, o motociclista ficou embaixo do caminhão após a colisão.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender à ocorrência. No entanto, ao chegarem ao local, os socorristas constataram a morte do jovem.
O motorista do caminhão foi submetido ao teste de alcoolemia, que apresentou resultado negativo para a ingestão de álcool. Em seguida, ele foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento sobre as circunstâncias do acidente.
Após a realização da perícia, o corpo do motociclista foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A dinâmica da colisão não foi detalhada nas informações divulgadas.
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