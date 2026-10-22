Motociclista morre após colisão com caminhão em rodovia de Castelo

Um grave acidente envolvendo uma moto e um caminhão terminou com a morte de um jovem de 24 anos na noite de quarta-feira (21), na Rodovia Fued Nemer, em Conduru, distrito de Castelo, no Sul do Espírito Santo.

A vítima foi identificada como Ilcebíades Vicente Stoffel. Segundo a Polícia Militar, o motociclista ficou embaixo do caminhão após a colisão.

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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender à ocorrência. No entanto, ao chegarem ao local, os socorristas constataram a morte do jovem.

O motorista do caminhão foi submetido ao teste de alcoolemia, que apresentou resultado negativo para a ingestão de álcool. Em seguida, ele foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento sobre as circunstâncias do acidente.

Após a realização da perícia, o corpo do motociclista foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A dinâmica da colisão não foi detalhada nas informações divulgadas.

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