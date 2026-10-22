Motorista causa acidentes, foge da GCM com criança no carro e é preso em Cachoeiro
Motorista desobedeceu à ordem de parada e foi abordado no bairro Campo Leopoldina. Segundo a Guarda Municipal, ele apresentava sinais de embriaguez, e a criança estava em estado de choque.
Um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim, na quarta-feira (21), após uma perseguição.
De acordo com a GCM, o condutor fugiu de uma abordagem após colidir com outros veículos na região da Ilha da Luz.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A perseguição terminou no bairro Campo Leopoldina, onde o motorista foi abordado pelos agentes. O homem apresentava sinais de embriaguez e transportava uma criança no carro. Segundo a Guarda Municipal, a criança estava em estado de choque.
O homem foi conduzido pela Guarda Municipal, e o automóvel foi removido. A ocorrência foi registrada como desobediência e embriaguez ao volante.
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