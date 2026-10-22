Motorista causa acidentes, foge da GCM com criança no carro e é preso em Cachoeiro

Um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim, na quarta-feira (21), após uma perseguição.

De acordo com a GCM, o condutor fugiu de uma abordagem após colidir com outros veículos na região da Ilha da Luz.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

A perseguição terminou no bairro Campo Leopoldina, onde o motorista foi abordado pelos agentes. O homem apresentava sinais de embriaguez e transportava uma criança no carro. Segundo a Guarda Municipal, a criança estava em estado de choque.

O homem foi conduzido pela Guarda Municipal, e o automóvel foi removido. A ocorrência foi registrada como desobediência e embriaguez ao volante.