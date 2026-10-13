Motorista envolvido em acidente com vereador de Itapemirim é preso

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por dirigir embriagado e sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), após se envolver em um acidente com o presidente da Câmara de Itapemirim, vereador Tiago Leal. A colisão aconteceu na noite de segunda-feira (12), na localidade do Penedo.

Segundo a Polícia Militar, o motorista conduzia um Fiat Palio quando ocorreu a batida com a Toyota Hilux do vereador, que capotou após a colisão.

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Durante a ocorrência, os policiais constataram que o homem não possuía habilitação. O teste do bafômetro apontou 0,88 miligrama de álcool por litro de ar expelido.

A Polícia Civil autuou o motorista em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Além disso, houve agravante previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e por dirigir sob influência de álcool. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.

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