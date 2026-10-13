Presidente da Câmara de Itapemirim fica ferido após grave acidente na Rodovia do Sol
De acordo com testemunhas, Leal capotou o carro ao desviar de um outro veículo que tentou fazer uma ultrapassagem, invadindo a contramão.
O vereador e presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, Tiago Leal, ficou ferido após grave acidente envolvendo o carro que ele dirigia nesta segunda-feira (12), na Rodovia do Sol, nas imediações da entrada do Gomes, em Itapemirim.
De acordo com testemunhas, Leal capotou o carro ao desviar de um outro veículo que seguia no sentido contrário e tentou fazer uma ultrapassagem, invadindo a contramão.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O vereador foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes, onde recebeu os cuidados necessários e passa bem. Ele sofreu lesões pelo corpo, como costelas e cabeça.
Por meio de um vídeo nas redes sociais, ele tranquilizou a população.
“O carro capotou umas quatro ou cinco vezes. Fiquei com algumas lesões pelo corpo: costelas, cabeça… Aqui está com um galo enorme. Mas, tirando isso, foi mais susto do que qualquer outra coisa. Graças a Deus, estou bem. Já fui medicado e muito bem tratado aqui na UPA de Marataízes”, relatou Leal.
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