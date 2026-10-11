Motorista perde controle do carro, bate em árvore e morre no Sul do ES

Um homem morreu após o carro que dirigia bater contra uma árvore na madrugada deste domingo (11), na localidade de Vila da Penha, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou a morte do motorista.

De acordo com informações da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), os militares receberam um chamado para atender à ocorrência de trânsito durante a madrugada.

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Antes da chegada da equipe do Samu, populares retiraram o condutor de dentro do veículo. No entanto, quando os socorristas chegaram, encontraram o homem sem sinais vitais.

Motorista seguia para encontrar o filho, diz familiar

Segundo a Polícia Militar, um familiar relatou que o homem seguia de carro para encontrar o filho quando teria perdido o controle da direção.

Na sequência, o veículo atingiu uma árvore na localidade de Vila da Penha. O impacto resultou na morte do motorista.

A Polícia Militar não informou a identidade nem a idade da vítima. Também não divulgou outros detalhes sobre as circunstâncias do acidente.

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