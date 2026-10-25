Mulher e criança de 2 anos são baleadas em evento político no ES

Uma mulher de 22 anos e o sobrinho dela, de apenas dois anos, foram baleados durante um evento político na noite deste sábado (24), em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. As vítimas receberam socorro e foram encaminhadas ao Hospital Municipal da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher relatou que participava do evento quando sentiu o impacto de um projétil, mas não ouviu disparos de arma de fogo.

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As circunstâncias do ocorrido ainda não foram esclarecidas. Também não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Quem tiver informações que possam ajudar nas investigações pode entrar em contato com o Disque-Denúncia 181. O serviço recebe denúncias anônimas pelo telefone 181 e pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

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