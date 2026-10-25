Segurança

VÍDEO | Acidente entre duas motos deixa três feridos em Cachoeiro

Colisão aconteceu na manhã deste domingo (25), nas proximidades do Parque de Exposições. Equipes do Samu e da Polícia Militar atenderam à ocorrência.

Santa Casa Cachoeiro
Foto: Divulgação

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou três pessoas feridas na manhã deste domingo (25), nas proximidades do Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar foram acionadas e estiveram no local para atender à ocorrência.

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Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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