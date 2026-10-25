VÍDEO | Acidente entre duas motos deixa três feridos em Cachoeiro

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou três pessoas feridas na manhã deste domingo (25), nas proximidades do Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar foram acionadas e estiveram no local para atender à ocorrência.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

Leia também: Família procura mulher desaparecida desde sexta-feira (23) em Anchieta