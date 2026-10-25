VÍDEO | Acidente entre duas motos deixa três feridos em Cachoeiro
Colisão aconteceu na manhã deste domingo (25), nas proximidades do Parque de Exposições. Equipes do Samu e da Polícia Militar atenderam à ocorrência.
Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou três pessoas feridas na manhã deste domingo (25), nas proximidades do Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar foram acionadas e estiveram no local para atender à ocorrência.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.
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