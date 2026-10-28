Mulher é investigada por vender imagens das sobrinhas para pedófilos no Espírito Santo
PF investiga exploração sexual infantil no ES e na Bahia. Mulher é suspeita de receber dinheiro pelo envio de imagens das próprias sobrinhas.
Uma mulher é investigada pela Polícia Federal por suspeita de receber dinheiro para enviar imagens das próprias sobrinhas menores de idade a outro investigado. O caso levou à deflagração da Operação Scutum Fractum, nesta quarta-feira (28), contra crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no Espírito Santo e na Bahia.
Durante a ação, os policiais cumpriram dois mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão. A investigação identificou indícios de uma atuação coordenada entre suspeitos para produzir, obter, comercializar e compartilhar material de exploração sexual infantojuvenil.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo a Polícia Federal, as suspeitas surgiram após a descoberta de conversas durante outro inquérito policial. As mensagens indicavam possíveis negociações envolvendo imagens e vídeos de conteúdo sexual com participação de menores de idade.
PF investiga exploração sexual infantil e possível envolvimento de outras vítimas
As investigações apontam que uma das suspeitas teria utilizado imagens das próprias sobrinhas para obter pagamentos. Também foram identificadas conversas sobre o envio de outros materiais e a possível aproximação de mais crianças e adolescentes para exploração sexual.
Durante a operação, agentes apreenderam dispositivos eletrônicos que passarão por perícia. O objetivo é identificar possíveis novas vítimas, outros envolvidos e detalhes sobre a atuação dos investigados.
Os suspeitos poderão responder por crimes relacionados ao abuso e à exploração sexual infantojuvenil, conforme a participação de cada um. A Polícia Federal também apura possível ocorrência de estupro de vulnerável.
Polícia Federal faz alerta aos responsáveis
Diante do caso, a Polícia Federal reforçou a importância de pais e responsáveis acompanharem as atividades de crianças e adolescentes na internet e fora dela.
A orientação é manter o diálogo sobre segurança, observar situações suspeitas e adotar medidas de prevenção para proteger menores de possíveis situações de abuso e exploração sexual.
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