Mulher ouve vozes dentro de casa e polícia encontra cinco pessoas no imóvel no ES

O que deveria ser uma chegada tranquila em casa terminou em susto para uma mulher que mora sozinha no bairro Ipiranga, em Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo. Ao retornar à residência, na noite de quinta-feira (15), ela ouviu vozes vindas do interior do imóvel e, com medo, decidiu não entrar.

A moradora encontrou policiais civis que realizavam diligências na região e pediu ajuda. Dentro da casa, os agentes encontraram cinco pessoas.

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Segundo a Polícia Civil, o grupo era formado por dois homens, de 20 e 25 anos, e três mulheres, duas de 20 anos e uma de 21. Todos alegaram que haviam entrado pela porta, que estava aberta.

O delegado Robson Peixoto, titular da Delegacia de Mantenópolis, explicou que a justificativa não afasta a possibilidade de crime, já que entrar ou permanecer em uma residência contra a vontade do morador pode configurar violação de domicílio.

Jovem confessa furto de duas motocicletas

Durante a abordagem, um dos envolvidos, de 20 anos, que havia chegado recentemente da Bahia, confessou ter furtado duas motocicletas em municípios da região.

Uma das motos, de cor cinza, havia sido furtada no distrito de Vila Verde, em Pancas. A outra, vermelha, foi levada em Alto Rio Novo.

O suspeito indicou aos policiais onde havia abandonado a motocicleta cinza. O veículo foi localizado e recuperado ainda durante a madrugada, em uma estrada vicinal na região do Córrego das Flores, em Mantenópolis.

Já a motocicleta vermelha havia sido encontrada abandonada pela Polícia Militar dias antes. Com a confissão, a polícia também conseguiu esclarecer a autoria desse furto.

Cinco pessoas foram levadas à delegacia

O celular do jovem foi apreendido para auxiliar nas investigações. De acordo com a Polícia Civil, ele possui antecedentes criminais por furto na Bahia e roubo no Espírito Santo.

Os cinco envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Mantenópolis, onde foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por violação de domicílio.

Como o delito é considerado uma infração de menor potencial ofensivo, o procedimento será encaminhado ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Mantenópolis, conforme a Lei nº 9.099/1995.

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