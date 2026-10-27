Mãe que colocava veneno de rato na comida do filho de 4 anos é presa no Espírito Santo

Uma mulher de 31 anos, acusada de tentar matar o próprio filho de 4 anos com veneno de rato, foi presa em flagrante na tarde desta segunda-feira (26), em Vitória, no Espírito Santo. A suspeita foi abordada pela Polícia Militar enquanto utilizava um rádio comunicador para informar sobre a movimentação policial em uma região apontada como área de atuação do tráfico de drogas.

A prisão aconteceu durante uma operação da Patrulha de Aglomerados do 1º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Romão.

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Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), os agentes realizavam buscas por materiais ilícitos no final do Beco Domingos Carneiro, conhecido como “Pé de Cajá”, quando ouviram uma mulher transmitindo informações pelo rádio.

A suspeita comunicava a outros indivíduos que não havia policiais na região. Diante da situação, os militares realizaram a abordagem e encontraram o equipamento ligado.

Durante a consulta aos sistemas policiais, a equipe descobriu que a mulher possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela 1ª Vara Criminal de Vitória, em abril deste ano.

A ordem judicial estava relacionada a acusações de tentativa de homicídio, abandono de incapaz e maus-tratos contra os próprios filhos.

Mulher é acusada de tentar envenenar filho de 4 anos

O caso que motivou a expedição do mandado de prisão aconteceu em 2023, quando a mulher teria oferecido ao filho, na época com apenas 4 anos, um alimento contendo uma substância identificada como veneno para ratos.

Conforme as investigações, a suspeita foi acusada de tentar provocar a morte da criança por envenenamento.

Além da tentativa de homicídio, ela também responde por acusações relacionadas ao abandono de incapaz e aos maus-tratos dos filhos.

As acusações foram apresentadas à Justiça pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

Suspeita foi autuada por atuar como informante do tráfico

Após a abordagem no bairro Romão, a mulher foi encaminhada à 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde acabou autuada em flagrante por atuar como informante do tráfico de drogas.

Apesar da existência da ordem judicial relacionada aos crimes contra os filhos, o mandado de prisão não foi cumprido naquele momento, devido às restrições previstas para o período eleitoral.

Dessa forma, a prisão em flagrante ocorreu em razão da suspeita de colaboração com o tráfico de drogas, enquanto a ordem judicial referente às acusações anteriores permaneceu pendente de cumprimento naquele momento.

A ocorrência foi encaminhada às autoridades competentes para a adoção das medidas legais cabíveis.