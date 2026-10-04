Mulher vota com estrela gigante do PT e precisa ser escoltada pela polícia no ES

Uma eleitora chamou a atenção durante a votação neste domingo (4) ao chegar ao local vestida de vermelho e com uma estrela gigante do PT presa ao ombro.

A cientista social Karini Bergi Albanez, de 27 anos, acabou sendo acompanhada por policiais militares durante o episódio.

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Segundo Karini, um dos militares informou que ela não poderia votar utilizando o objeto.

A jovem contestou a orientação e afirmou que o adereço representava uma manifestação individual e silenciosa, sem tumulto no local.

Durante a situação, Karini foi hostilizada por pessoas que estavam na área de votação e precisou deixar o local. Pouco depois, ela retornou acompanhada por dois policiais militares.

Com a presença dos agentes, a cientista social conseguiu entrar novamente no local e exercer o direito ao voto.

O episódio chamou a atenção de quem acompanhava a movimentação durante o dia de votação.