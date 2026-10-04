Mulher vota com estrela gigante do PT e precisa ser escoltada pela polícia no ES
Eleitora de 27 anos chamou atenção ao votar com uma estrela gigante do PT no ombro. Após ser hostilizada, retornou acompanhada por policiais.
Uma eleitora chamou a atenção durante a votação neste domingo (4) ao chegar ao local vestida de vermelho e com uma estrela gigante do PT presa ao ombro.
A cientista social Karini Bergi Albanez, de 27 anos, acabou sendo acompanhada por policiais militares durante o episódio.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo Karini, um dos militares informou que ela não poderia votar utilizando o objeto.
A jovem contestou a orientação e afirmou que o adereço representava uma manifestação individual e silenciosa, sem tumulto no local.
Durante a situação, Karini foi hostilizada por pessoas que estavam na área de votação e precisou deixar o local. Pouco depois, ela retornou acompanhada por dois policiais militares.
Com a presença dos agentes, a cientista social conseguiu entrar novamente no local e exercer o direito ao voto.
O episódio chamou a atenção de quem acompanhava a movimentação durante o dia de votação.
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