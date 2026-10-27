Mutirão de saúde beneficia mais de 150 mulheres em Marataízes

Mais de 150 mulheres tiveram acesso a serviços de saúde em Marataízes durante uma ação especial realizada no último sábado (24). A iniciativa aconteceu na Casa Rosa Ida Maria Zeltzer Gazzani, localizada na Barra, e resultou em mais de 300 procedimentos, entre consultas, avaliações e atendimentos preventivos.

A mobilização teve como principal objetivo ampliar o acesso aos serviços de saúde da mulher em Marataízes, especialmente para quem enfrenta dificuldades para procurar atendimento médico durante os dias úteis.

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Ao longo do sábado, as participantes tiveram acesso a diferentes especialidades e atividades voltadas à prevenção de doenças e à promoção do bem-estar.

Entre os serviços disponibilizados estavam consultas ginecológicas, atendimento odontológico, avaliação nutricional, vacinação e realização de testes rápidos.

Além disso, a programação contou com oficinas de autocuidado feminino, atendimento psicossocial e sessões experimentais de auriculoterapia.

Casa Rosa amplia acesso à saúde da mulher em Marataízes

A abertura dos trabalhos contou com a presença do secretário municipal de Saúde, Rafael Brumana, acompanhado por integrantes da equipe de gestão da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e profissionais da Casa Rosa.

Durante a ação, as equipes organizaram os atendimentos para oferecer diferentes serviços em um único local, facilitando o acesso das participantes.

A realização da programação em um sábado permitiu que mulheres com compromissos profissionais e familiares durante a semana também tivessem a oportunidade de buscar cuidados de saúde.

Ação reforça importância da prevenção

Com mais de 300 procedimentos realizados, o atendimento especial reuniu serviços voltados à prevenção, ao acompanhamento da saúde e ao cuidado integral das mulheres.

A iniciativa também possibilitou que as participantes recebessem orientações sobre hábitos saudáveis, autocuidado e acompanhamento profissional.

A Casa Rosa Ida Maria Zeltzer Gazzani integra a estrutura municipal de atendimento à saúde da mulher em Marataízes. A ação de sábado buscou ampliar o alcance desses serviços e facilitar o acesso da população feminina aos cuidados preventivos.