Não votou nas Eleições 2026? Veja o prazo para justificar e evitar pendências
Eleitores que não votaram no primeiro turno ainda podem justificar a ausência pelo e-Título, pela internet ou presencialmente; prazo termina em dezembro.
Quem não compareceu às urnas no primeiro turno das Eleições 2026 ainda tem tempo para justificar a ausência. O eleitor pode regularizar a situação até 3 de dezembro de 2026, sem a necessidade de esperar pela reabertura do cadastro eleitoral.
A Justiça Eleitoral oferece diferentes formas para fazer o procedimento. A justificativa pode ser enviada pelo aplicativo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral – Título Net ou apresentada presencialmente em qualquer cartório eleitoral.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O prazo corresponde aos 60 dias concedidos para justificar a ausência após cada turno da votação.
Qual o prazo para justificar o voto em 2026?
Quem não votou no primeiro turno, realizado em 4 de outubro, poderá apresentar a justificativa até 3 de dezembro de 2026.
Já quem não comparecer ao eventual segundo turno, marcado para 25 de outubro, terá até 8 de janeiro de 2027 para justificar.
É importante ficar atento porque cada turno é tratado separadamente. Portanto, o eleitor que faltar tanto no primeiro quanto no segundo turno deverá apresentar uma justificativa para cada ausência.
Como justificar a ausência depois da eleição?
O procedimento pode ser feito de três maneiras:
- pelo aplicativo e-Título;
- pelo Autoatendimento Eleitoral – Título Net;
- presencialmente em qualquer cartório eleitoral.
Ao apresentar a justificativa após a eleição, o eleitor precisa anexar documentos que comprovem o motivo da ausência.
A solicitação será analisada pela autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título.
Caso a justificativa seja aceita, a informação será registrada no histórico eleitoral. Se o pedido for recusado, será necessário quitar o débito eleitoral correspondente.
Como funciona a justificativa pelo Título Net?
No Autoatendimento Eleitoral – Título Net, o eleitor deve preencher os dados pessoais exatamente como constam no cadastro eleitoral.
Também será necessário informar o motivo da ausência e anexar digitalmente os documentos que comprovem a justificativa.
Depois do envio, o sistema gera um código de protocolo. Com ele, o eleitor poderá acompanhar o andamento do pedido.
A solicitação será encaminhada à zona eleitoral responsável pelo título e passará por análise antes da decisão.
Quem pode usar o e-Título?
O acesso ao aplicativo e-Título está disponível para eleitores com o título eleitoral regular ou suspenso.
Além de permitir o envio da justificativa, o aplicativo possibilita consultar o histórico das ausências justificadas em eleições anteriores.
Posso justificar mais de uma vez?
Sim. Não existe limite de vezes para apresentar justificativa eleitoral.
No entanto, cada justificativa corresponde a um turno específico. Isso significa que faltar aos dois turnos exige dois pedidos separados.
E quem estava no exterior?
Quem possui título vinculado a uma zona eleitoral no Brasil e estava no exterior no dia da eleição também pode justificar pelo e-Título ou pelo Autoatendimento Eleitoral – Título Net.
Outra possibilidade é apresentar a justificativa em um cartório eleitoral no prazo de até 30 dias após o retorno ao Brasil, acompanhada da documentação que comprove a ausência.
Para quem possui título na Zona Eleitoral do Exterior (ZZ), a obrigatoriedade de votar ocorre apenas nas eleições para presidente da República.
Em todos os casos, a aceitação da justificativa depende da análise da autoridade judiciária responsável pela zona eleitoral do eleitor.
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