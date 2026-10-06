Não votou nas Eleições 2026? Veja o prazo para justificar e evitar pendências

Quem não compareceu às urnas no primeiro turno das Eleições 2026 ainda tem tempo para justificar a ausência. O eleitor pode regularizar a situação até 3 de dezembro de 2026, sem a necessidade de esperar pela reabertura do cadastro eleitoral.

A Justiça Eleitoral oferece diferentes formas para fazer o procedimento. A justificativa pode ser enviada pelo aplicativo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral – Título Net ou apresentada presencialmente em qualquer cartório eleitoral.

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O prazo corresponde aos 60 dias concedidos para justificar a ausência após cada turno da votação.

Qual o prazo para justificar o voto em 2026?

Quem não votou no primeiro turno, realizado em 4 de outubro, poderá apresentar a justificativa até 3 de dezembro de 2026.

Já quem não comparecer ao eventual segundo turno, marcado para 25 de outubro, terá até 8 de janeiro de 2027 para justificar.

É importante ficar atento porque cada turno é tratado separadamente. Portanto, o eleitor que faltar tanto no primeiro quanto no segundo turno deverá apresentar uma justificativa para cada ausência.

Como justificar a ausência depois da eleição?

O procedimento pode ser feito de três maneiras:

pelo aplicativo e-Título ;

; pelo Autoatendimento Eleitoral – Título Net ;

; presencialmente em qualquer cartório eleitoral.

Ao apresentar a justificativa após a eleição, o eleitor precisa anexar documentos que comprovem o motivo da ausência.

A solicitação será analisada pela autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título.

Caso a justificativa seja aceita, a informação será registrada no histórico eleitoral. Se o pedido for recusado, será necessário quitar o débito eleitoral correspondente.

Como funciona a justificativa pelo Título Net?

No Autoatendimento Eleitoral – Título Net, o eleitor deve preencher os dados pessoais exatamente como constam no cadastro eleitoral.

Também será necessário informar o motivo da ausência e anexar digitalmente os documentos que comprovem a justificativa.

Depois do envio, o sistema gera um código de protocolo. Com ele, o eleitor poderá acompanhar o andamento do pedido.

A solicitação será encaminhada à zona eleitoral responsável pelo título e passará por análise antes da decisão.

Quem pode usar o e-Título?

O acesso ao aplicativo e-Título está disponível para eleitores com o título eleitoral regular ou suspenso.

Além de permitir o envio da justificativa, o aplicativo possibilita consultar o histórico das ausências justificadas em eleições anteriores.

Posso justificar mais de uma vez?

Sim. Não existe limite de vezes para apresentar justificativa eleitoral.

No entanto, cada justificativa corresponde a um turno específico. Isso significa que faltar aos dois turnos exige dois pedidos separados.

E quem estava no exterior?

Quem possui título vinculado a uma zona eleitoral no Brasil e estava no exterior no dia da eleição também pode justificar pelo e-Título ou pelo Autoatendimento Eleitoral – Título Net.

Outra possibilidade é apresentar a justificativa em um cartório eleitoral no prazo de até 30 dias após o retorno ao Brasil, acompanhada da documentação que comprove a ausência.

Para quem possui título na Zona Eleitoral do Exterior (ZZ), a obrigatoriedade de votar ocorre apenas nas eleições para presidente da República.

Em todos os casos, a aceitação da justificativa depende da análise da autoridade judiciária responsável pela zona eleitoral do eleitor.