“Não vou mais pisar na Bahia”: influenciadora de Iúna cancela viagem após vitória de Lula; veja o vídeo

A influenciadora digital Aline Guimarães, de Iúna, na região do Caparaó, no Espírito Santo, anunciou nas redes sociais que cancelou uma viagem em família para um resort na Bahia. O vídeo foi publicado após a vitória do presidente Lula e causou repercussão nas redes sociais.

Na gravação obtida pelo aquinoticias.com, ela afirmou que não pretende mais visitar o estado e que decidiu procurar outro destino para as férias.

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“Não vou mais pisar na Bahia. Não vou levar o nosso suado dinheiro daqui para gastar lá”, declarou Aline.

Após a repercussão do vídeo, Aline informou que recebeu uma enxurrada de ataques de extremistas dos dois lados políticos e que não considera ter cometido nenhum crime. Segundo ela, é um direito da família escolher não visitar o estado.

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