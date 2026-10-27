“Não vou mais pisar na Bahia”: influenciadora de Iúna cancela viagem após vitória de Lula; veja o vídeo
Aline Guimarães cancela viagem em família para resort na Bahia, declara que não pretende voltar ao estado e procura hospedagens no Sul e Sudeste.
A influenciadora digital Aline Guimarães, de Iúna, na região do Caparaó, no Espírito Santo, anunciou nas redes sociais que cancelou uma viagem em família para um resort na Bahia. O vídeo foi publicado após a vitória do presidente Lula e causou repercussão nas redes sociais.
Na gravação obtida pelo aquinoticias.com, ela afirmou que não pretende mais visitar o estado e que decidiu procurar outro destino para as férias.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
“Não vou mais pisar na Bahia. Não vou levar o nosso suado dinheiro daqui para gastar lá”, declarou Aline.
Após a repercussão do vídeo, Aline informou que recebeu uma enxurrada de ataques de extremistas dos dois lados políticos e que não considera ter cometido nenhum crime. Segundo ela, é um direito da família escolher não visitar o estado.
Leia também: Universidade do Espírito Santo transforma sobras de alimentos em gás de cozinha
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726