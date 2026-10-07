Netinho de Paula passa por cirurgia para retirar tumor e equipe atualiza estado de saúde

Netinho de Paula passou por uma cirurgia para retirar um tumor na tireoide nesta quarta-feira (7), em São Paulo. O cantor, de 56 anos, foi submetido a uma tireoidectomia total, procedimento que também incluiu a retirada de linfonodos da região central do pescoço.

Segundo o boletim médico divulgado pela equipe do artista, a operação durou cerca de 1h30 e ocorreu sem intercorrências. Um exame preliminar dos linfonodos, realizado durante o procedimento, não identificou metástases.

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O procedimento foi feito com monitorização dos nervos laríngeos. Após a operação, Netinho permanece em recuperação no quarto, sob acompanhamento médico. Ainda não há previsão de alta.

“A cirurgia de Netinho de Paula foi um sucesso, e o cantor já está em repouso, seguindo as orientações médicas”, informou a equipe nas redes sociais, que também agradeceu as mensagens recebidas após o procedimento.

Diagnóstico de câncer

O diagnóstico de Netinho de Paula foi divulgado no fim de setembro, depois que exames identificaram um nódulo na tireoide. A investigação incluiu uma punção, cujo resultado apontou um carcinoma papilífero em estágio inicial.

Na ocasião, o cantor anunciou que faria uma pausa na agenda profissional para realizar o tratamento. Em vídeo publicado nas redes sociais, afirmou que ficaria cerca de 30 dias afastado dos palcos.

Netinho também explicou que decidiu falar publicamente sobre o diagnóstico depois que a informação foi divulgada pela imprensa. Antes disso, segundo ele, a intenção era preservar o momento.

“Claro que não é normal você receber uma informação que você está com câncer. Isso não é uma coisa que é normal. Mas esse câncer é um câncer fraquinho”, afirmou na ocasião.

Agora, o cantor segue em recuperação após a cirurgia. O acompanhamento médico continuará durante o período de pós-operatório.

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