Nossa Senhora Aparecida: Paróquia preserva história de fé em distrito de Cachoeiro

A devoção a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, tem raízes profundas na comunidade católica de Itaoca Pedra, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A história da paróquia que leva o nome da santa é marcada pela fé, pelo esforço coletivo e pela dedicação de sacerdotes e moradores que, ao longo de décadas, contribuíram para o crescimento da Igreja na região.

A celebração em homenagem à padroeira é também uma oportunidade para recordar a trajetória da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, criada oficialmente em 24 de agosto de 1991, por decreto do então bispo diocesano Dom Luiz Mancilha Vilela. A instituição religiosa nasceu da necessidade de oferecer maior assistência espiritual às comunidades, diante do crescimento populacional e da expansão da vida religiosa no distrito.

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Antes da criação da paróquia, os fiéis eram atendidos por sacerdotes da Paróquia Nossa Senhora da Consolação. Entre eles, destacou-se Frei João Echavari, lembrado pelos moradores por sua alegria, disponibilidade e proximidade com a população. Sua atuação, especialmente nas celebrações e nos batizados, deixou marcas na memória religiosa da comunidade.

Os primeiros passos de uma nova paróquia

A criação da Paróquia Nossa Senhora Aparecida representou um marco para Itaoca Pedra e as localidades vizinhas. Inicialmente, sua estrutura abrangia diversas comunidades, entre elas Alto Moledo, Bom Jardim, Cachoeira Alta, Fruteiras, Independência, Monte Verde, São José, São Luiz, São Vicente, Usina São Miguel, Valão de Areia e Vargem Alegre.

O primeiro pároco foi o padre Ademir de Almeida Camargo, nomeado em 25 de agosto de 1991. Coube a ele a missão de organizar a recém-criada paróquia, estruturar as atividades religiosas e incentivar a implantação das pastorais.

O início não foi fácil. Além das dificuldades naturais de uma instituição em formação, havia a necessidade de integrar comunidades com diferentes realidades e fortalecer a participação dos fiéis. Padre Ademir investiu na realização de cursos de formação e na organização das atividades pastorais.

Sua administração também foi marcada por importantes conquistas materiais, como a construção da casa paroquial e do salão de formação, além da aquisição de um veículo para atender às necessidades da paróquia.

Apesar dos desafios e das resistências enfrentadas naquele período, o sacerdote deixou um legado reconhecido pelas comunidades. Ele permaneceu à frente da paróquia até 1995.

Expansão das pastorais e fortalecimento das comunidades

Outro capítulo importante dessa história foi escrito pelo padre Maury Moreira, que assumiu a paróquia em 9 de dezembro de 1998.

Durante sua atuação, deu continuidade ao trabalho de organização pastoral e promoveu melhorias na estrutura administrativa e na comunicação. Entre as iniciativas estiveram a aquisição de um computador, a realização de cursos de formação e o incentivo à melhoria dos sistemas de som das igrejas.

Padre Maury também dedicou atenção especial à Pastoral Familiar, apoiando encontros conjugais e atividades voltadas ao fortalecimento das famílias. Sua passagem ficou marcada ainda pela formação da comunidade de Santo André, em Córrego Vermelho.

Nesse período, a paróquia também contribuiu para a formação de novas vocações religiosas, recebendo seminaristas e acompanhando a preparação de futuros ministros da Igreja.

Em 2001, a administração passou ao padre Edson Carvalho de Melo, que assumiu em 4 de fevereiro daquele ano. Seu trabalho teve como destaque a continuidade da formação da comunidade de Santa Luzia, a construção de sua igreja e a realização de obras e reformas em outros templos.

Padre Edson também incentivou a Pastoral do Dízimo e criou a Quermesse da Solidariedade, realizada tradicionalmente em julho. A iniciativa tornou-se um momento de confraternização, partilha e integração entre os moradores das diferentes comunidades.

Durante sua passagem, ocorreu ainda um acontecimento importante para a história paroquial: a ordenação do diácono Júlio César, em 21 de dezembro de 2002.

Uma caminhada construída por muitas mãos

Em 26 de dezembro de 2003, Frei Raimundo Nonato de Oliveira assumiu a administração paroquial, dando continuidade ao trabalho desenvolvido pelos sacerdotes anteriores.

Sua atuação foi marcada pela atenção à catequese, às crianças e aos coroinhas, além do incentivo aos movimentos religiosos. Entre as realizações registradas estão a inauguração da Igreja de São Vicente, o apoio à construção de outros templos e a formação da comunidade de Santa Rita, em Itaoca.

Frei Raimundo também contribuiu para a revitalização do Cursilho de Cristandade e apoiou atividades da Renovação Carismática Católica, ampliando as oportunidades de participação dos fiéis.

Ao longo de sua história, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida consolidou-se como um importante espaço de convivência, espiritualidade e integração social. Em determinado período de sua trajetória, chegou a reunir 18 comunidades, distribuídas em quatro setores, sendo três rurais e um urbano.

Essa organização evidencia a abrangência do trabalho religioso e também os desafios enfrentados pelos moradores. Nas localidades rurais, as dificuldades de transporte e comunicação, além da saída de jovens em busca de oportunidades de trabalho, sempre exigiram atenção especial da Igreja.

Mesmo diante dessas limitações, a participação dos fiéis nas celebrações, festas religiosas, pastorais e ações comunitárias ajudou a manter viva a presença católica na região.

Devoção que atravessa gerações

Mais de três décadas após sua criação, a história da Paróquia Nossa Senhora Aparecida se confunde com a trajetória de inúmeras famílias de Itaoca Pedra e das comunidades vizinhas.

São gerações que participaram de batizados, primeiras comunhões, crismas, casamentos, festas religiosas e momentos de oração, construindo uma relação de pertencimento com a Igreja.

A devoção a Nossa Senhora Aparecida, símbolo de fé e esperança para milhões de brasileiros, ocupa um lugar especial nessa caminhada. A santa, reconhecida como padroeira do Brasil, representa para os devotos a proteção maternal, a perseverança e a confiança diante das dificuldades.

Ao recordar a trajetória da paróquia, a comunidade também presta homenagem aos sacerdotes, agentes de pastoral, lideranças religiosas e voluntários que ajudaram a construir essa história.

Mais do que uma instituição religiosa, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida representa um patrimônio de fé e memória para Itaoca Pedra. Uma história que começou oficialmente em 1991, mas cujas raízes são anteriores à sua criação, sustentadas pela devoção de homens e mulheres que fizeram da vida comunitária uma expressão de sua religiosidade.

Neste período de homenagens à padroeira do Brasil, a lembrança dessa caminhada reforça o significado da união, da solidariedade e da esperança que continuam inspirando os fiéis da região.