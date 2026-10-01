Nossocrédito bate recorde e libera mais de R$ 300 mil em Cachoeiro

O Programa Nossocrédito registrou, em setembro, o maior volume de liberação de crédito do ano em Cachoeiro de Itapemirim, com R$ 302.705,00 destinados a 18 empreendedores. O resultado fortalece pequenos negócios e contribui para a movimentação da economia do município.

Coordenado no município pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec), o programa oferece crédito para diferentes necessidades dos empreendimentos, como capital de giro, aquisição de mercadorias e equipamentos, melhorias na estrutura e investimentos para expansão dos negócios.

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Além do acesso aos recursos, os empreendedores recebem orientação durante o processo de financiamento, com o objetivo de adequar o crédito às necessidades de cada negócio e contribuir para um planejamento mais eficiente na utilização dos valores.

O desempenho alcançado em setembro demonstra a procura crescente pelo crédito produtivo e reforça a importância do Nossocrédito como instrumento de apoio ao empreendedorismo, à geração de renda e ao fortalecimento da economia local.

O Nossocrédito é uma parceria entre o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), as prefeituras municipais e o Banestes. O programa oferece microcrédito orientado com taxas de juros mais baixas que as praticadas no mercado.

Os empreendedores interessados podem buscar atendimento na Semdec, localizada no Edifício San Karlo Business Center, na Avenida Beira Rio, nº 135, Centro. Também é possível entrar em contato pelo WhatsApp (28) 98817-5732.