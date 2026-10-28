Nova estrada em Cachoeiro promete desafogar trânsito em duas avenidas movimentadas

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim prepara uma nova ligação viária para reduzir o fluxo de veículos nas avenidas Santos Neves e Miranda Madureira. As obras avançam entre a localidade de Morro Grande e o bairro Elpídio Volpini (Valão), onde o serviço de ensaibramento deve começar nos próximos dias.

Segundo a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat), as vias, originalmente de terra, passam por alargamento e adequações para permitir maior circulação de veículos.

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A previsão é de que os trechos recebam inicialmente uma camada de saibro e, posteriormente, sejam asfaltados por meio de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Espírito Santo.

Nova ligação deve melhorar o trânsito em Cachoeiro

Com a abertura da estrada, a administração municipal pretende oferecer uma alternativa aos motoristas que utilizam as avenidas Santos Neves e Miranda Madureira, duas das vias mais movimentadas de Cachoeiro.

Os motoristas utilizam essas avenidas para seguir em direção a Castelo, Jerônimo Monteiro e aos bairros Aeroporto e Luiz Tinoco, conhecido como BNH de Cima.

De acordo com o secretário executivo de Infraestrutura em Serviços Públicos, Produtos e Insumos, Ary Moreira, a previsão é liberar a pista ensaibrada no Valão até meados de novembro, dependendo das condições climáticas.

“Seguindo a determinação do prefeito Ferraço, nossas equipes atuam para entregar a abertura da pista no Valão ensaibrada até meados de novembro, dependendo do volume de chuva. Nessa mesma época, já deve estar aberta uma rotatória, no encontro entre essa estrada e a ES-488”, afirmou.

Estrada do Itabira terá ciclovia e arborização

Além da nova ligação entre os bairros, a Prefeitura realiza melhorias no acesso ao futuro Parque do Itabira.

A estrada está sendo alargada para sete metros de largura e receberá iluminação, rede de drenagem e urbanização nas laterais.

O projeto prevê uma calçada de dois metros em uma das margens e uma ciclovia, também com dois metros de largura, na outra.

Neste mês, parte do trecho recebeu o plantio de ipês de quatro cores diferentes. Na outra metade da estrada, a previsão é plantar árvores frutíferas, levando em consideração a presença de aves na região.

A Prefeitura também planeja instalar, nos arredores do Pico do Itabira, o Parque dos Dinossauros e uma unidade da Polícia Ambiental.

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