OAB-ES cumprimenta eleitos e defende diálogo, respeito e união após as eleições

A defesa da democracia, o respeito à vontade popular e a importância do diálogo e da união marcaram a manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB-ES) após a conclusão do segundo turno das Eleições Gerais de 2026, neste domingo (25). Ao cumprimentar o presidente da República eleito e o novo governador do Espírito Santo, a instituição reafirmou seu compromisso com a Constituição, a independência das instituições e o Estado Democrático de Direito.

Para a presidente da OAB-ES, Erica Neves, o encerramento do processo eleitoral representa também o momento de reafirmar valores fundamentais para a convivência democrática, como o respeito às diferenças, a responsabilidade e o espírito de união.

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“A OAB-ES acredita na democracia e na soberania da decisão popular através do voto. Cumprimentamos o presidente eleito do país e o novo governador do Estado. É com diálogo, respeito às diferenças, responsabilidade e espírito de união que devemos seguir. A Ordem vai continuar cumprindo seu papel com independência e autonomia, em defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito.”

A manifestação ocorre após a participação da OAB-ES no acompanhamento das eleições no Espírito Santo. A presidente Erica Neves, o secretário-geral Eduardo Sarlo e demais representantes da Seccional integraram a comissão responsável pelo acompanhamento do processo eleitoral, desde os procedimentos preparatórios de auditoria das urnas até a apuração dos votos no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).

O trabalho realizado no segundo turno deu continuidade à atuação iniciada no primeiro, em 4 de outubro. Nos dois momentos, representantes da Ordem acompanharam os mecanismos de controle e auditoria adotados pela Justiça Eleitoral, incluindo a escolha das urnas auditáveis, os procedimentos da zerésima, a votação e a apuração dos votos.

A atuação contou com a colaboração do TRE-ES, que assegurou à Seccional acesso aos procedimentos de fiscalização, permitindo o exercício de suas atribuições com independência e autonomia.