Obras avançam em Cachoeiro e novo bairro recebe recapeamento

As obras de recapeamento asfáltico avançaram para mais um bairro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Desta vez, as equipes da prefeitura iniciaram os serviços na Rua Domingos Lourencini, no Parque das Laranjeiras, durante o último fim de semana.

A via possui acesso pela Avenida Santos Neves, uma das mais movimentadas da cidade, e dá acesso à parte alta do bairro.

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Segundo a Secretaria Municipal de Obras, o cronograma precisou ser ajustado devido às chuvas registradas na região. A previsão é que os trabalhos de preparação e aplicação do novo asfalto continuem ao longo desta semana.

Outros bairros de Cachoeiro também receberam melhorias

Antes de chegar ao Parque das Laranjeiras, as equipes realizaram serviços de recapeamento em outras ruas do município.

Entre os locais contemplados estão a Rua Jocino de Brito, no bairro Bom Pastor; as ruas Manoel Belmiro e Milbruges Gomes, no Nossa Senhora de Fátima; e a Rua Procedino Ultramar, no Novo Parque.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Astor Dilem, as condições climáticas exigem atenção durante a execução dos serviços.

“Por toda a cidade, temos recebido muitos elogios da comunidade quanto à qualidade da nova pavimentação. Em época de chuva, a atenção é redobrada nesse sentido, para que o padrão se mantenha”, explicou.

Confira os bairros já contemplados pelo recapeamento

O pacote de obras é realizado por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Cachoeiro e o Governo do Espírito Santo.

Além dos bairros atendidos recentemente, os serviços já contemplaram:

Abelardo Machado;

Aquidaban;

Basileia;

Boa Esperança;

Ferroviários;

Ibitiquara;

Independência;

Jardim Itapemirim;

Nossa Senhora Aparecida;

Nossa Senhora da Penha;

Santa Cecília;

Santa Helena;

São Geraldo;

São Lucas.

A continuidade dos trabalhos dependerá das condições climáticas e do cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Obras.

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