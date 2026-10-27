Tempo instável no ES: veja onde pode chover nesta terça-feira (27)

A terça-feira (27) será marcada por tempo instável em diferentes regiões do Espírito Santo, com previsão de chuva e variação de nebulosidade ao longo do dia. Enquanto a metade norte do Estado deverá apresentar céu encoberto e precipitações em alguns momentos, a metade sul poderá registrar períodos maiores de sol, embora a possibilidade de chuva não esteja descartada.

De acordo com a previsão meteorológica do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), as condições do tempo serão diferentes entre as regiões capixabas.

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Na metade norte, a maior concentração de nuvens deverá favorecer a ocorrência de chuva em alguns períodos. Já no Sul, o sol poderá aparecer por mais tempo, intercalado com aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva rápida e isolada.

Confira a previsão do tempo por região do ES

Na Grande Vitória, a previsão indica muitas nuvens e chuva em alguns momentos do dia. As temperaturas devem variar entre 17 °C e 25 °C.

Na Região Sul, onde estão municípios como Cachoeiro de Itapemirim, a previsão aponta períodos de sol entre nuvens, com possibilidade de chuva rápida e isolada. Nas áreas menos elevadas, os termômetros devem variar entre 16 °C e 26 °C. Já nas áreas altas, as temperaturas ficam entre 16 °C e 24 °C.

Na Região Serrana, também poderá haver períodos de sol entre nuvens e possibilidade de chuva isolada. As temperaturas devem variar entre 16 °C e 25 °C nas áreas menos elevadas e entre 15 °C e 23 °C nas áreas altas.

Na Região Norte, o céu deverá permanecer encoberto, com possibilidade de chuva ao longo do dia. As temperaturas previstas variam entre 17 °C e 25 °C.

Na Região Noroeste, a previsão também indica maior presença de nuvens e possibilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 18 °C e 26 °C nas áreas menos elevadas. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros devem variar entre 17 °C e 24 °C.

Na Região Nordeste, a terça-feira terá céu encoberto e previsão de chuva em alguns momentos. As temperaturas devem variar entre 16 °C e 25 °C.

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