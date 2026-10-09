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Oktober Fest Cachoeiro começa nesta sexta com Casaca e tributo a Charlie Brown Jr.

Praça de alimentação e cervejarias abrem às 18h; La Família 028 sobe ao palco às 19h e Banda Casaca encerra a primeira noite às 21h.

Oktober Fest Cachoeiro
Foto: aquinoticias.com

A espera acabou. A 1ª Oktober Fest Cachoeiro começa nesta sexta-feira (9), na Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim, com entrada gratuita, cervejas artesanais, gastronomia e dois shows para abrir os quatro dias de programação.

A movimentação começa às 18h, com a abertura da praça de alimentação e dos espaços das cervejarias. O evento reúne 12 cervejarias artesanais capixabas, além de opções gastronômicas, vinhos, cafés especiais e outras atrações.

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A programação musical começa às 19h, quando a La Família 028 sobe ao palco com um tributo ao Charlie Brown Jr.

O repertório vai revisitar sucessos que marcaram a trajetória de uma das bandas mais conhecidas do rock brasileiro.

Na sequência, às 21h, será a vez da Banda Casaca, que fecha a primeira noite do festival.

O grupo capixaba leva ao palco uma mistura de rock, música popular e elementos do congo, em uma apresentação marcada pela identidade musical do Espírito Santo.

Veja a programação desta sexta

  • 18h: abertura da praça de alimentação e das cervejarias;
  • 19h: La Família 028 – Tributo a Charlie Brown Jr.;
  • 21h: Banda Casaca.

Cerveja artesanal, gastronomia e negócios

Além da música, quem passar pela Estação Ferroviária encontrará diferentes opções de cervejas e chopes artesanais, praça gastronômica e food trucks.

A Oktober Fest acontece simultaneamente à Feira de Negócios Capixaba (FECAP), reunindo no mesmo espaço entretenimento, gastronomia e negócios.

A expectativa da organização é receber mais de 30 mil visitantes ao longo dos quatro dias do festival.

Serviço

Oktober Fest Cachoeiro

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

1º Oktober Fest de CachoeiroCachoeiro de Itapemirim

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