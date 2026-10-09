Oktober Fest Cachoeiro começa nesta sexta com Casaca e tributo a Charlie Brown Jr.
Praça de alimentação e cervejarias abrem às 18h; La Família 028 sobe ao palco às 19h e Banda Casaca encerra a primeira noite às 21h.
A espera acabou. A 1ª Oktober Fest Cachoeiro começa nesta sexta-feira (9), na Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim, com entrada gratuita, cervejas artesanais, gastronomia e dois shows para abrir os quatro dias de programação.
A movimentação começa às 18h, com a abertura da praça de alimentação e dos espaços das cervejarias. O evento reúne 12 cervejarias artesanais capixabas, além de opções gastronômicas, vinhos, cafés especiais e outras atrações.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A programação musical começa às 19h, quando a La Família 028 sobe ao palco com um tributo ao Charlie Brown Jr.
O repertório vai revisitar sucessos que marcaram a trajetória de uma das bandas mais conhecidas do rock brasileiro.
Na sequência, às 21h, será a vez da Banda Casaca, que fecha a primeira noite do festival.
O grupo capixaba leva ao palco uma mistura de rock, música popular e elementos do congo, em uma apresentação marcada pela identidade musical do Espírito Santo.
Veja a programação desta sexta
- 18h: abertura da praça de alimentação e das cervejarias;
- 19h: La Família 028 – Tributo a Charlie Brown Jr.;
- 21h: Banda Casaca.
Cerveja artesanal, gastronomia e negócios
Além da música, quem passar pela Estação Ferroviária encontrará diferentes opções de cervejas e chopes artesanais, praça gastronômica e food trucks.
A Oktober Fest acontece simultaneamente à Feira de Negócios Capixaba (FECAP), reunindo no mesmo espaço entretenimento, gastronomia e negócios.
A expectativa da organização é receber mais de 30 mil visitantes ao longo dos quatro dias do festival.
Serviço
Oktober Fest Cachoeiro
- Data: 9 a 12 de outubro de 2026
- Local: Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim
- Contato comercial: Clique AQUI e fale diretamente pelo WhatsApp
- E-mail: [email protected]
- Instagram do evento: https://www.instagram.com/oktoberfestcachoeiro/
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