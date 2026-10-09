Oktober Fest Cachoeiro começa nesta sexta com Casaca e tributo a Charlie Brown Jr.

A espera acabou. A 1ª Oktober Fest Cachoeiro começa nesta sexta-feira (9), na Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim, com entrada gratuita, cervejas artesanais, gastronomia e dois shows para abrir os quatro dias de programação.

A movimentação começa às 18h, com a abertura da praça de alimentação e dos espaços das cervejarias. O evento reúne 12 cervejarias artesanais capixabas, além de opções gastronômicas, vinhos, cafés especiais e outras atrações.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

A programação musical começa às 19h, quando a La Família 028 sobe ao palco com um tributo ao Charlie Brown Jr.

O repertório vai revisitar sucessos que marcaram a trajetória de uma das bandas mais conhecidas do rock brasileiro.

Na sequência, às 21h, será a vez da Banda Casaca, que fecha a primeira noite do festival.

O grupo capixaba leva ao palco uma mistura de rock, música popular e elementos do congo, em uma apresentação marcada pela identidade musical do Espírito Santo.

Veja a programação desta sexta

18h: abertura da praça de alimentação e das cervejarias;

abertura da praça de alimentação e das cervejarias; 19h: La Família 028 – Tributo a Charlie Brown Jr.;

La Família 028 – Tributo a Charlie Brown Jr.; 21h: Banda Casaca.

Cerveja artesanal, gastronomia e negócios

Além da música, quem passar pela Estação Ferroviária encontrará diferentes opções de cervejas e chopes artesanais, praça gastronômica e food trucks.

A Oktober Fest acontece simultaneamente à Feira de Negócios Capixaba (FECAP), reunindo no mesmo espaço entretenimento, gastronomia e negócios.

A expectativa da organização é receber mais de 30 mil visitantes ao longo dos quatro dias do festival.

Serviço

Oktober Fest Cachoeiro

Data: 9 a 12 de outubro de 2026

9 a 12 de outubro de 2026 Local: Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim

Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim Contato comercial: Clique AQUI e fale diretamente pelo WhatsApp

Clique AQUI e fale diretamente pelo WhatsApp E-mail: [email protected]

Instagram do evento: https://www.instagram.com/oktoberfestcachoeiro/

Leia também: Oktoberfest em Cachoeiro reúne 12 cervejarias locais e regionais; conheça