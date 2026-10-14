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Oktober Fest de Cachoeiro encanta famílias com programação infantil

Encerramento do festival, na segunda-feira (12), contou com apresentações infantis, personagens, brincadeiras, sorteios de brinquedos e distribuição de guloseimas.

Oktober Fest Cachoeiro
Foto: Divulgação/aquinoticias.com

O Dia das Crianças foi marcado por uma programação especial no 1º Oktober Fest de Cachoeiro de Itapemirim. Na segunda-feira (12), a Estação Ferroviária, no Centro da cidade, recebeu atividades voltadas ao público infantil, reunindo crianças e familiares no encerramento do festival.

A programação contou com apresentações infantis, personagens conhecidos das crianças, gincanas, brincadeiras e sorteios de brinquedos. Além disso, os pequenos puderam aproveitar a distribuição gratuita de pipoca, algodão-doce e picolés.

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Outro destaque foi o passeio ciclístico, que reuniu crianças e adultos e contou com o sorteio de uma bicicleta. A atividade integrou as comemorações do feriado e incentivou a participação das famílias.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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