Oktober Fest de Cachoeiro encanta famílias com programação infantil
Encerramento do festival, na segunda-feira (12), contou com apresentações infantis, personagens, brincadeiras, sorteios de brinquedos e distribuição de guloseimas.
O Dia das Crianças foi marcado por uma programação especial no 1º Oktober Fest de Cachoeiro de Itapemirim. Na segunda-feira (12), a Estação Ferroviária, no Centro da cidade, recebeu atividades voltadas ao público infantil, reunindo crianças e familiares no encerramento do festival.
A programação contou com apresentações infantis, personagens conhecidos das crianças, gincanas, brincadeiras e sorteios de brinquedos. Além disso, os pequenos puderam aproveitar a distribuição gratuita de pipoca, algodão-doce e picolés.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Outro destaque foi o passeio ciclístico, que reuniu crianças e adultos e contou com o sorteio de uma bicicleta. A atividade integrou as comemorações do feriado e incentivou a participação das famílias.
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