Oktoberfest Cachoeiro tem quatro shows gratuitos neste domingo; confira
A programação segue até segunda-feira (12).
A Oktoberfest Cachoeiro continua neste domingo (11) com quatro shows gratuitos, gastronomia e cervejas artesanais. O evento acontece na Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e reúne atrações musicais para diferentes públicos. A programação segue até segunda-feira (12).
Neste domingo, o grupo Os Bambas do Samba abre a programação musical às 16h, com um repertório de chorinho e samba de raiz. A apresentação marca o início de uma sequência de shows que promete movimentar o espaço ao longo da tarde e da noite.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Às 18h, a Banda Art & Vozz Retrô assume o palco. Na sequência, às 20h, Tatiana Bolzan apresenta sucessos da Música Popular Brasileira (MPB).
O encerramento musical deste domingo fica por conta da banda Os Alagados. O grupo sobe ao palco às 22h com um tributo aos Paralamas do Sucesso, trazendo músicas que marcaram a trajetória da banda brasileira.
Cervejas artesanais e gastronomia são atrações da Oktoberfest
Além dos shows, a Oktoberfest Cachoeiro reúne 12 cervejarias artesanais capixabas. Os visitantes encontram diferentes estilos de cervejas e chopes, além de vinhos e cafés especiais.
A estrutura também conta com praça gastronômica, food trucks e espaços de artesanato. Apresentações de danças típicas alemãs integram a programação cultural.
O festival acontece simultaneamente à Feira de Negócios Capixaba (FECAP), que reúne atividades relacionadas ao agronegócio e oportunidades comerciais.
Confira os shows deste domingo (11)
– 16h: Os Bambas do Samba – Chorinho e samba de raiz
– 18h: Banda Art & Vozz Retrô
– 20h: Tatiana Bolzan – MPB
– 22h: Os Alagados – Especial Paralamas do Sucesso
Segunda-feira terá programação especial para crianças
Na segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, a Oktoberfest Cachoeiro terá atividades voltadas às famílias.
A programação começa às 6h30, com a concentração para um passeio ciclístico no Museu Ferroviário. A saída está prevista para as 7h30, com sorteio de uma bicicleta entre os participantes.
Das 8h ao meio-dia, o público poderá acompanhar apresentações infantis e encontrar personagens como Sonic, Bob Esponja e Patrick Estrela.
As atrações também incluem Cia Farofa Doce, Tina Show, Palhaço Beleza e Robô Elvis. A organização prevê ainda distribuição de pipoca e algodão-doce, além de sorteios de brinquedos e brindes.
Serviço
Evento: 1º Coffee, Wine & Beer – Edição Oktoberfest Cachoeiro
- Data: 9 a 12 de outubro de 2026
- Local: Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim (ES)
- Entrada: Gratuita
- Atrações: Shows musicais, 12 cervejarias artesanais, vinhos, cafés especiais, gastronomia, atividades infantis e Feira de Negócios Capixaba (FECAP).
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