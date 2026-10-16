Operação Fogo Cruzado mira comércio ilegal de armas na Grande Vitória
Ação contra o comércio ilegal de armas mobiliza cerca de 80 agentes para cumprir 12 mandados em Viana, Cariacica e Vitória nesta sexta-feira (16).
A investigação sobre o assassinato de um homem de 34 anos, ocorrido em junho deste ano, levou a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) a deflagrar uma operação contra o comércio ilegal de armas de fogo na Grande Vitória. A ação, batizada de Operação Fogo Cruzado, mobiliza cerca de 80 agentes de segurança nesta sexta-feira (16) e tem como alvos os municípios de Viana, Cariacica e Vitória.
Ao todo, as equipes buscam cumprir dez mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão. A Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana conduz a operação.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A ofensiva pretende identificar envolvidos na comercialização clandestina de armas, munições e acessórios, além de reunir provas que ajudem a esclarecer um homicídio registrado no município de Viana.
Assassinato em Viana motivou investigação
As investigações tiveram como ponto de partida a morte de Jonathan Carvalho dos Santos, de 34 anos, assassinado em 14 de junho de 2026, no bairro Canaã, em Viana.
A partir das apurações sobre o crime, a Polícia Civil avançou nas investigações relacionadas à circulação ilegal de armamentos na região.
Agora, os investigadores buscam novos elementos que contribuam para esclarecer as circunstâncias do homicídio e identificar possíveis envolvidos nas atividades criminosas investigadas.
Operação mobiliza 80 agentes de segurança
O chefe da DHPP de Viana, delegado Cleudes Junior, coordena a Operação Fogo Cruzado. O delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, Jordano Bruno, também participa da ação.
A operação reúne aproximadamente 80 profissionais de diferentes forças e unidades de segurança, entre elas:
- Polícia Civil do Espírito Santo (PCES);
- Coordenadoria de Recursos Especiais (Core);
- Guarda Civil Municipal de Viana (GCMV);
- Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar;
- Polícia Penal do Espírito Santo (PPES);
- Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Casa Militar.
As equipes atuam de forma integrada no cumprimento das ordens judiciais nos três municípios.
Por que a operação recebeu o nome Fogo Cruzado?
Segundo a Polícia Civil, o nome da operação faz referência à violência relacionada ao comércio clandestino de armas de fogo e munições.
A corporação aponta que a circulação ilegal desses materiais pode abastecer atividades criminosas e contribuir para a ocorrência de crimes violentos.
Além de combater esse mercado ilegal, a operação busca fortalecer as investigações sobre o assassinato registrado em Viana.
Até a divulgação das informações, a Polícia Civil não havia detalhado o resultado do cumprimento dos mandados nem informado sobre eventuais apreensões de armamentos.
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