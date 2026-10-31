Operação policial apreende armas e mais de R$ 24 mil escondidos em cofre no ES
Ação conjunta das polícias Civil e Militar foi realizada em uma residência na zona rural de Itaguaçu; cinco celulares e rádios comunicadores também foram recolhidos
Um cofre escondia uma pistola carregada e mais de R$ 24 mil em dinheiro em uma residência na zona rural de Itaguaçu, no Espírito Santo. O material foi encontrado durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar, realizada na manhã de quarta-feira (28), no Assentamento Ita.
A ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça contra um homem de 41 anos. No imóvel, os policiais localizaram um revólver calibre .38, escondido embaixo do colchão da cama onde o suspeito dormia. A arma estava carregada com cinco munições intactas e uma deflagrada.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Durante as buscas, também foram encontrados 11 estojos de munição calibre .38 em um guarda-roupa e R$ 5.040 em espécie.
Senha de cofre foi encontrada em celular apreendido
A operação resultou ainda na apreensão de dois rádios comunicadores, cinco celulares e um cofre. Segundo as informações da ocorrência
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