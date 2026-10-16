Oportunidade de emprego: Cachoeiro oferece vagas em diferentes setores

Quem procura uma oportunidade de emprego em Cachoeiro de Itapemirim poderá participar de entrevistas para diferentes funções na próxima segunda-feira (19). O programa Emprega Cachoeiro reunirá recrutadores no Sine, no Centro da cidade, com vagas para profissionais com e sem experiência.

As entrevistas acontecerão em dois períodos, das 8h às 12h e das 13h às 16h. Ao todo, o programa divulgará oportunidades para nove funções, distribuídas entre os turnos da manhã e da tarde.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Confira as vagas de emprego em Cachoeiro

Durante a manhã, os candidatos poderão participar das seleções para auxiliar industrial, função que não exige experiência, e motorista de ônibus, que requer experiência profissional e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria D.

Já no período da tarde, os recrutadores realizarão entrevistas para repositor de mercadoria, auxiliar de açougueiro, repositor de perecíveis, operador de caixa e auxiliar de padaria. Essas cinco funções não exigem experiência anterior.

Também haverá oportunidades para auxiliar de administração e técnico instalador e reparador de internet. Para essas duas funções, os candidatos precisam ter experiência profissional.

Como participar das entrevistas?

Os interessados devem comparecer ao Sine de Cachoeiro, na Rua Costa Pereira, nº 100, no Centro, durante o horário correspondente à vaga desejada.

Para participar, cada candidato precisa apresentar um documento oficial com foto e o currículo atualizado. Além disso, deve ter disponibilidade de horário para exercer as atividades da função pretendida.

Serviço: entrevistas de emprego em Cachoeiro

Data: 19 de outubro de 2026 (segunda-feira)

19 de outubro de 2026 (segunda-feira) Local: Sine Cachoeiro

Sine Cachoeiro Endereço: Rua Costa Pereira, nº 100, Centro

Rua Costa Pereira, nº 100, Centro Horário da manhã: das 8h às 12h

das 8h às 12h Horário da tarde: das 13h às 16h

das 13h às 16h Documentos necessários: documento oficial com foto e currículo atualizado

documento oficial com foto e currículo atualizado Experiência: há vagas com e sem exigência de experiência profissional

Leia também: Vagas de emprego em Cachoeiro: Sine divulga oportunidades em mais de 40 áreas