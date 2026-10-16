Vagas de emprego em Cachoeiro: Sine divulga oportunidades em mais de 40 áreas

Quem procura uma oportunidade de trabalho em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, encontra 123 vagas de emprego disponíveis nesta sexta-feira (16). O novo painel do Sistema Nacional de Emprego (Sine) reúne funções em diferentes setores, incluindo comércio, indústria, construção civil e prestação de serviços.

As oportunidades atendem candidatos com diferentes níveis de escolaridade. Parte das funções não exige experiência profissional anterior, ampliando as possibilidades para quem busca o primeiro emprego ou pretende retornar ao mercado de trabalho.

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O maior número de vagas está concentrado na função de auxiliar de linha de produção, com 30 oportunidades em um frigorífico. Para concorrer, o candidato precisa ter ensino fundamental completo, mas não é necessário comprovar experiência.

Outra função com destaque é a de operador de caixa, que reúne 19 vagas distribuídas entre três ofertas. Dessas, 16 não exigem experiência nem escolaridade específica, conforme o painel divulgado pelo Sine.

Quais vagas estão disponíveis em Cachoeiro?

Entre as oportunidades com maior número de postos estão:

Auxiliar de linha de produção: 30 vagas;

30 vagas; Operador de caixa: 19 vagas;

19 vagas; Balconista: 10 vagas;

10 vagas; Embalador à mão: 8 vagas;

8 vagas; Costureiro: 5 vagas;

5 vagas; Atendente de lanchonete: 4 vagas;

4 vagas; Auxiliar de limpeza: 4 vagas;

4 vagas; Armador de ferros: 3 vagas;

3 vagas; Carpinteiro de obras: 3 vagas;

3 vagas; Bombeiro hidráulico: 3 vagas.

O painel também apresenta oportunidades para agente de portaria, assistente administrativo, consultor de vendas, açougueiro, mecânico, motorista de caminhão, repositor de supermercado e profissionais do setor de rochas ornamentais.

Há vagas para quem não tem experiência?

Sim. Diversas funções não exigem experiência anterior, conforme os critérios informados pelas empresas ao Sine.

Entre elas estão as vagas de atendente de lanchonete, balconista, embalador à mão, armador de ferros, carpinteiro de obras e auxiliar de linha de produção.

Algumas dessas oportunidades também dispensam escolaridade específica, enquanto outras exigem ensino fundamental ou médio completo.

Para funções como motorista de caminhão, mecânico, chefe de cozinha e assistente administrativo, o painel estabelece experiência profissional comprovada em carteira de trabalho.

Oportunidades também contemplam profissionais qualificados

Além das funções operacionais, o Sine disponibiliza vagas para candidatos com formação ou experiência em áreas específicas.

Há oportunidades para técnico em segurança do trabalho, técnico de campo civil, técnico analista de materiais, técnico em atendimento e vendas e analista de planejamento.

Os requisitos variam conforme o cargo, incluindo exigências de escolaridade e experiência comprovada.

Como consultar as vagas do Sine?

Os interessados devem consultar o Sine de Cachoeiro de Itapemirim para verificar os procedimentos de candidatura e os requisitos de cada função.

O painel apresenta códigos individuais de identificação das vagas, que podem ajudar os candidatos a localizar as oportunidades desejadas durante o atendimento.

O Sine alerta que a disponibilidade das vagas pode sofrer alterações sem aviso prévio. Por isso, é importante confirmar se a oportunidade continua aberta antes de iniciar o processo de candidato.

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