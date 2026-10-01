Ordem de votação muda em 2026 com dois votos para senador; entenda

O eleitor brasileiro terá seis escolhas nas urnas durante o primeiro turno das Eleições 2026. A votação seguirá uma ordem definida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para facilitar o processo e organizar a escolha dos candidatos.

A sequência começa pelos cargos do Legislativo e termina com as disputas para governador e presidente. O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro.

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Na urna eletrônica, o eleitor deverá votar primeiro para deputado federal, digitando quatro números. Depois, escolherá o candidato a deputado estadual, com cinco dígitos.

Na terceira etapa, será a vez do Senado Federal. Como em 2026 estarão em disputa duas vagas por estado e pelo Distrito Federal, o eleitor terá dois votos para senador.

Após escolher o primeiro candidato ao Senado, o eleitor fará o voto para a segunda vaga. O TSE orienta que o cidadão escolha candidatos diferentes, pois a repetição do mesmo número invalida o segundo voto para senador.

Na sequência, a urna apresentará a disputa para governador, com dois dígitos, e, por último, o eleitor votará para presidente da República, também com dois números.

A Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores levem uma colinha de papel com os números dos candidatos na ordem correta. A anotação ajuda a evitar dúvidas e agiliza o momento da votação.

O celular não poderá ser levado para a cabine de votação. Antes de votar, o eleitor deverá deixar o aparelho com os mesários, conforme as regras da Justiça Eleitoral.

Ordem de votação das Eleições 2026:

1. Deputado federal

2. Deputado estadual (ou distrital, no Distrito Federal)

3. Senador — primeira vaga

4. Senador — segunda vaga

5. Governador

6. Presidente da República

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