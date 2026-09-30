Qual o melhor horário para votar? Veja como se organizar no dia da eleição
Votação no primeiro turno acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília; quem estiver na fila no horário de encerramento ainda poderá votar
Com a proximidade do primeiro turno das Eleições 2026, marcado para domingo, 4 de outubro, uma dúvida comum entre os eleitores é qual horário escolher para ir às urnas. A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, em todo o país.
Não existe, porém, um horário oficial definido pela Justiça Eleitoral como o “melhor” para votar. O movimento pode variar de acordo com o local e a seção eleitoral. Por isso, a principal recomendação prática é se organizar para comparecer dentro do período de votação e evitar deixar o deslocamento para os últimos minutos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As seções eleitorais abrem às 8h. O encerramento está previsto para as 17h. Caso ainda existam eleitores na fila nesse horário, essas pessoas poderão votar normalmente.
Neste ano, o eleitor fará até seis escolhas na urna eletrônica: deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente da República. A ordem definida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) segue exatamente essa sequência.
Para agilizar a votação, o eleitor pode levar os números de seus candidatos anotados. Organizar previamente o deslocamento até o local de votação também ajuda a evitar contratempos no domingo.
O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 acontece em 4 de outubro. Caso seja necessário segundo turno para presidente ou governador, a nova votação será realizada em 25 de outubro.
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