"Os capixabas querem aprofundar um pouco mais o debate", aponta Ricardo sobre 2º turno das eleições

O governador e candidato à reeleição Ricardo Ferraço (MDB) usou as redes sociais nesta segunda-feira (5) para agradecer aos eleitores pela votação recebida no primeiro turno e mobilizar lideranças e apoiadores para a segunda etapa da disputa pelo Governo do Espírito Santo.

Ricardo terminou o primeiro turno na segunda colocação, com 34,06% dos votos válidos. Já o seu adversário, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) ficou em primeiro, com 49,65%.

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Agora os dois candidatos voltam a disputar o governo estadual no segundo turno.

Em sua manifestação nas redes sociais, Ricardo agradeceu o apoio recebido em diferentes regiões do Estado e citou tanto a Grande Vitória quanto o interior capixaba. O governador também destacou a confiança depositada pelos eleitores em sua candidatura.

“Passando por aqui, em primeiro lugar, para agradecer. Agradecer muito às centenas de milhares de capixabas da Grande Vitória, da Região Metropolitana e de todo o interior do Espírito Santo pelo voto e pela confiança”, afirmou.

Na mesma mensagem, o candidato do MDB afirmou que o resultado do primeiro turno abriu uma nova etapa da eleição. Ricardo disse ainda que pretende ampliar o debate sobre as propostas e os caminhos para o futuro do Estado durante a segunda fase da campanha.

“Estamos começando o segundo turno dessa nova eleição. Os capixabas decidiram que querem aprofundar um pouco mais o debate a respeito do futuro do Espírito Santo. Esperem de mim muita alegria, muita energia, muita ideia, muito debate sincero e respeitoso sobre o futuro do Espírito Santo.”

A diferença entre os dois candidatos no primeiro turno foi de 15,59 pontos percentuais.

A nova etapa da capanha abre espaço para que os candidatos procurem eleitores que votaram em outras candidaturas ou que não participaram da votação no primeiro turno.