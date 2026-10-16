Outubro Rosa: Mimoso do Sul oferece consultas e exames para mulheres
A iniciativa reúne atendimentos e orientações nos dias 22, 23 e 29 de outubro.
A Prefeitura de Mimoso do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Centro Integrado de Assistência à Mulher (CIAMM), promove uma programação especial do Outubro Rosa. As atividades incluem consultas ginecológicas, vacinação, testes rápidos e ações de prevenção voltadas à saúde da mulher.
A iniciativa reúne atendimentos e orientações nos dias 22, 23 e 29 de outubro. Os serviços acontecem nos períodos da manhã e da tarde, conforme a programação de cada data.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Além das consultas, profissionais de diferentes áreas da saúde participam de rodas de conversa. Os encontros abordam assuntos como saúde bucal na gestação, alimentação durante a gravidez e fortalecimento da musculatura pélvica.
A programação também destaca a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. As atividades buscam ampliar o acesso à informação e incentivar os cuidados com a saúde feminina em diferentes fases da vida.
Confira a programação do Outubro Rosa
No dia 22 de outubro, a unidade oferecerá consultas ginecológicas pela manhã. À tarde, haverá atendimentos de pré-natal, vacinação, testes rápidos e uma roda de conversa sobre o fortalecimento da musculatura pélvica e a preparação para o parto vaginal.
No dia 23 de outubro, a programação terá consultas ginecológicas, vacinação, testes rápidos e uma atividade de orientação sobre saúde e alimentação. O encerramento acontece em 29 de outubro, com atendimentos de pré-natal e uma roda de conversa sobre o fortalecimento da musculatura pélvica, a preparação para o parto e a saúde íntima.
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