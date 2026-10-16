Outubro Rosa: Mimoso do Sul oferece consultas e exames para mulheres

A Prefeitura de Mimoso do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Centro Integrado de Assistência à Mulher (CIAMM), promove uma programação especial do Outubro Rosa. As atividades incluem consultas ginecológicas, vacinação, testes rápidos e ações de prevenção voltadas à saúde da mulher.

A iniciativa reúne atendimentos e orientações nos dias 22, 23 e 29 de outubro. Os serviços acontecem nos períodos da manhã e da tarde, conforme a programação de cada data.

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Além das consultas, profissionais de diferentes áreas da saúde participam de rodas de conversa. Os encontros abordam assuntos como saúde bucal na gestação, alimentação durante a gravidez e fortalecimento da musculatura pélvica.

A programação também destaca a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. As atividades buscam ampliar o acesso à informação e incentivar os cuidados com a saúde feminina em diferentes fases da vida.

Confira a programação do Outubro Rosa

No dia 22 de outubro, a unidade oferecerá consultas ginecológicas pela manhã. À tarde, haverá atendimentos de pré-natal, vacinação, testes rápidos e uma roda de conversa sobre o fortalecimento da musculatura pélvica e a preparação para o parto vaginal.

No dia 23 de outubro, a programação terá consultas ginecológicas, vacinação, testes rápidos e uma atividade de orientação sobre saúde e alimentação. O encerramento acontece em 29 de outubro, com atendimentos de pré-natal e uma roda de conversa sobre o fortalecimento da musculatura pélvica, a preparação para o parto e a saúde íntima.

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