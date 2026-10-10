Outubro Rosa: veja o que está na programação das unidades de saúde em Cachoeiro
Ao longo do mês de outubro, diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município promovem atividades educativas, palestras, rodas de conversa, orientações e ações voltadas ao cuidado e ao bem-estar feminino.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), preparou uma programação especial em alusão ao Outubro Rosa, campanha dedicada à conscientização sobre a saúde da mulher, com destaque para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.
Ao longo do mês de outubro, diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município promovem atividades educativas, palestras, rodas de conversa, orientações e ações voltadas ao cuidado e ao bem-estar feminino. A programação também contempla serviços como aferição de pressão arterial, testes rápidos, solicitação de mamografias, agendamento de exames preventivos e outras atividades de promoção da saúde.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
As ações serão realizadas em diferentes bairros e comunidades, buscando ampliar o acesso à informação e incentivar as mulheres a manterem os cuidados preventivos em dia.
Além dos atendimentos e orientações, algumas unidades prepararam momentos de integração, com cafés compartilhados, atividades físicas, sorteios de brindes e encontros voltados ao fortalecimento dos vínculos entre as equipes de saúde e a população.
A iniciativa reforça a importância do acompanhamento regular da saúde da mulher e da identificação precoce de possíveis alterações, fatores fundamentais para ampliar as possibilidades de tratamento e cura.
O Outubro Rosa também chama a atenção para a necessidade do autocuidado durante todo o ano, destacando que a prevenção e a busca por orientação profissional devem fazer parte da rotina das mulheres.
Confira a programação
9 de outubro (sexta-feira)
PSF Village da Luz – 13h
- Orientações sobre o autoexame das mamas;
- Cuidados com a saúde da mulher;
- Informações sobre prevenção;
- Roda de conversa e esclarecimento de dúvidas, com participação das enfermeiras Flávia, Cristina e Ivani e acadêmicos de Enfermagem da Anhanguera.
14 de outubro (quarta-feira)
UBS Pacotuba – 8h30
– Roda de conversa sobre cuidados com o corpo, alimentação saudável, atividade física, controle do peso, tabagismo e álcool.
15 de outubro (quinta-feira)
UBS BNH de Cima – 8h
- Atendimento preventivo;
- Sala de espera com orientações sobre o Outubro Rosa;
- Testes rápidos;
- Solicitação de mamografia.
UBS Dr. Adonai – 8h
- Palestra sobre o autoexame das mamas;
- Testes rápidos;
- Exame das mamas;
- Solicitação de mamografia;
- Marcação de exame preventivo.
UBS Abelardo Machado – 8h30
- Aferição de pressão arterial;
- Exame das mamas e orientações em saúde;
- Solicitação de mamografia;
- Agendamento de exames preventivos.
20 de outubro (terça-feira)
Comunidade Quilombola de Monte Alegre – 8h30
Ação promovida pela UBS Pacotuba:
- Café e lanche compartilhados;
- Aferição de pressão arterial, glicemia e avaliação de peso e altura;
- Solicitação de mamografia;
- Busca ativa de mulheres com exame preventivo em atraso;
- Atualização da caderneta de vacinação;
- Roda de conversa sobre a saúde da mulher, às 9h30.
UBS Burarama – 7h30
- Roda de conversa sobre a saúde da mulher;
- Café compartilhado.
Durante o mês, a unidade também oferece consultas e avaliações com médica e enfermeira, coleta de preventivo, solicitação de mamografia e orientações sobre a saúde da mulher.
22 de outubro (quinta-feira)
UBS Agostinho Simonato – 8h
- Café compartilhado;
- Aferição de pressão arterial e glicemia capilar;
- Solicitação de mamografia;
- Roda de conversa sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.
UBS Aquidaban – 8h30
- Palestras e orientações;
- Coleta de preventivo e solicitação de mamografia;
- Testes rápidos e vacinação;
- Avaliação para inserção de Implanon.
UBS Vila Rica – 8h30
- Palestra com a mastologista e oncologista Fernanda Carlinda;
- Aferição de pressão arterial e glicemia capilar;
- Testes rápidos para HIV, hepatites B e C e sífilis;
- Solicitação de mamografia, conforme protocolo do Ministério da Saúde;
- Agendamento de exame citopatológico preventivo;
- Sorteio de brindes e café da manhã;
- Música ao vivo com Pitico;
- Encerramento com entrega de lembranças.
Quadra do Basileia – 8h
- Orientações sobre a saúde da mulher;
- Solicitação de mamografia;
- Atividade física;
- Sorteio de brindes e café compartilhado.
23 de outubro (sexta-feira)
UBS Gilson Carone – 8h
- Palestra sobre saúde da mulher;
- Roda de conversa sobre câncer de mama;
- Roda de conversa sobre câncer do colo do útero.
UBS Gilson Carone – 14h
- Palestra sobre saúde da mulher;
- Roda de conversa sobre câncer de mama e do colo do útero;
- Solicitação de mamografia e preventivo para o público-alvo;
- Solicitação de inserção de Implanon;
- Café da tarde compartilhado.
UBS Novo Parque – 8h30, na quadra do Novo Parque
- Aferição de pressão arterial;
- Exame das mamas e orientações em saúde;
- Solicitação de mamografia;
- Agendamento de exame preventivo;
- Vacinação;
- Fisioterapia;
- Orientações sobre Implanon;
- Momento da beleza.
UBS São Vicente – atividades pela manhã e à tarde
- Manhã: inserção do Implanon;
- Tarde: palestra sobre a importância do exame citopatológico (Papanicolau).
27 de outubro (terça-feira)
UBS Pacotuba – 8h30
– Roda de conversa sobre saúde mental da mulher, abordando sobrecarga, autoestima, violência, rede de apoio e quando procurar ajuda.
Durante todo o mês, a unidade também realizará ampliação das vagas para coleta de preventivo e busca ativa de mulheres com exames em atraso.
28 de outubro (quarta-feira)
UBS São Vicente – pela manhã
- Atendimento preventivo com a enfermeira Priscilla Aquino;
- Sala de espera com agentes comunitários de saúde, com informações e orientações sobre prevenção e cuidados com a saúde da mulher.
29 de outubro (quinta-feira)
UBS Soturno – 8h
- Café compartilhado;
- Solicitação de mamografia para mulheres dentro da faixa etária indicada;
- Exame preventivo (Papanicolau);
- Sorteio de brindes;
- Palestra sobre saúde da mulher, prevenção e autocuidado.
Unidade de Saúde de Itaoca Pedra – 7h30
1ª Caminhada da Unidade de Saúde de Itaoca Pedra, com saída da própria unidade, passando pela Igreja Batista, em frente à Igreja Católica, e encerramento no salão da Igreja Metodista, em frente à pracinha.
Ao final, haverá palestra com os médicos da unidade e sorteio de brindes. Os participantes são convidados a vestir roupas na cor rosa e levar garrafa de água.
Centro Comunitário do Zumbi – 7h30
- Orientações de fisioterapeuta sobre os benefícios dos exercícios físicos;
- Solicitação de mamografia;
- Aferição de pressão arterial;
- Café da manhã compartilhado;
- Distribuição de brindes.
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