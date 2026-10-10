Outubro Rosa: veja o que está na programação das unidades de saúde em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), preparou uma programação especial em alusão ao Outubro Rosa, campanha dedicada à conscientização sobre a saúde da mulher, com destaque para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.

Ao longo do mês de outubro, diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município promovem atividades educativas, palestras, rodas de conversa, orientações e ações voltadas ao cuidado e ao bem-estar feminino. A programação também contempla serviços como aferição de pressão arterial, testes rápidos, solicitação de mamografias, agendamento de exames preventivos e outras atividades de promoção da saúde.

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As ações serão realizadas em diferentes bairros e comunidades, buscando ampliar o acesso à informação e incentivar as mulheres a manterem os cuidados preventivos em dia.

Além dos atendimentos e orientações, algumas unidades prepararam momentos de integração, com cafés compartilhados, atividades físicas, sorteios de brindes e encontros voltados ao fortalecimento dos vínculos entre as equipes de saúde e a população.

A iniciativa reforça a importância do acompanhamento regular da saúde da mulher e da identificação precoce de possíveis alterações, fatores fundamentais para ampliar as possibilidades de tratamento e cura.

O Outubro Rosa também chama a atenção para a necessidade do autocuidado durante todo o ano, destacando que a prevenção e a busca por orientação profissional devem fazer parte da rotina das mulheres.

Confira a programação

9 de outubro (sexta-feira)

PSF Village da Luz – 13h

Orientações sobre o autoexame das mamas;

Cuidados com a saúde da mulher;

Informações sobre prevenção;

Roda de conversa e esclarecimento de dúvidas, com participação das enfermeiras Flávia, Cristina e Ivani e acadêmicos de Enfermagem da Anhanguera.

14 de outubro (quarta-feira)

UBS Pacotuba – 8h30

– Roda de conversa sobre cuidados com o corpo, alimentação saudável, atividade física, controle do peso, tabagismo e álcool.

15 de outubro (quinta-feira)

UBS BNH de Cima – 8h

Atendimento preventivo;

Sala de espera com orientações sobre o Outubro Rosa;

Testes rápidos;

Solicitação de mamografia.

UBS Dr. Adonai – 8h

Palestra sobre o autoexame das mamas;

Testes rápidos;

Exame das mamas;

Solicitação de mamografia;

Marcação de exame preventivo.

UBS Abelardo Machado – 8h30

Aferição de pressão arterial;

Exame das mamas e orientações em saúde;

Solicitação de mamografia;

Agendamento de exames preventivos.

20 de outubro (terça-feira)

Comunidade Quilombola de Monte Alegre – 8h30

Ação promovida pela UBS Pacotuba:

Café e lanche compartilhados;

Aferição de pressão arterial, glicemia e avaliação de peso e altura;

Solicitação de mamografia;

Busca ativa de mulheres com exame preventivo em atraso;

Atualização da caderneta de vacinação;

Roda de conversa sobre a saúde da mulher, às 9h30.

UBS Burarama – 7h30

Roda de conversa sobre a saúde da mulher;

Café compartilhado.

Durante o mês, a unidade também oferece consultas e avaliações com médica e enfermeira, coleta de preventivo, solicitação de mamografia e orientações sobre a saúde da mulher.

22 de outubro (quinta-feira)

UBS Agostinho Simonato – 8h

Café compartilhado;

Aferição de pressão arterial e glicemia capilar;

Solicitação de mamografia;

Roda de conversa sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.

UBS Aquidaban – 8h30

Palestras e orientações;

Coleta de preventivo e solicitação de mamografia;

Testes rápidos e vacinação;

Avaliação para inserção de Implanon.

UBS Vila Rica – 8h30

Palestra com a mastologista e oncologista Fernanda Carlinda;

Aferição de pressão arterial e glicemia capilar;

Testes rápidos para HIV, hepatites B e C e sífilis;

Solicitação de mamografia, conforme protocolo do Ministério da Saúde;

Agendamento de exame citopatológico preventivo;

Sorteio de brindes e café da manhã;

Música ao vivo com Pitico;

Encerramento com entrega de lembranças.

Quadra do Basileia – 8h

Orientações sobre a saúde da mulher;

Solicitação de mamografia;

Atividade física;

Sorteio de brindes e café compartilhado.

23 de outubro (sexta-feira)

UBS Gilson Carone – 8h

Palestra sobre saúde da mulher;

Roda de conversa sobre câncer de mama;

Roda de conversa sobre câncer do colo do útero.

UBS Gilson Carone – 14h

Palestra sobre saúde da mulher;

Roda de conversa sobre câncer de mama e do colo do útero;

Solicitação de mamografia e preventivo para o público-alvo;

Solicitação de inserção de Implanon;

Café da tarde compartilhado.

UBS Novo Parque – 8h30, na quadra do Novo Parque

Aferição de pressão arterial;

Exame das mamas e orientações em saúde;

Solicitação de mamografia;

Agendamento de exame preventivo;

Vacinação;

Fisioterapia;

Orientações sobre Implanon;

Momento da beleza.

UBS São Vicente – atividades pela manhã e à tarde

Manhã: inserção do Implanon;

Tarde: palestra sobre a importância do exame citopatológico (Papanicolau).

27 de outubro (terça-feira)

UBS Pacotuba – 8h30

– Roda de conversa sobre saúde mental da mulher, abordando sobrecarga, autoestima, violência, rede de apoio e quando procurar ajuda.

Durante todo o mês, a unidade também realizará ampliação das vagas para coleta de preventivo e busca ativa de mulheres com exames em atraso.

28 de outubro (quarta-feira)

UBS São Vicente – pela manhã

Atendimento preventivo com a enfermeira Priscilla Aquino;

Sala de espera com agentes comunitários de saúde, com informações e orientações sobre prevenção e cuidados com a saúde da mulher.

29 de outubro (quinta-feira)

UBS Soturno – 8h

Café compartilhado;

Solicitação de mamografia para mulheres dentro da faixa etária indicada;

Exame preventivo (Papanicolau);

Sorteio de brindes;

Palestra sobre saúde da mulher, prevenção e autocuidado.

Unidade de Saúde de Itaoca Pedra – 7h30

1ª Caminhada da Unidade de Saúde de Itaoca Pedra, com saída da própria unidade, passando pela Igreja Batista, em frente à Igreja Católica, e encerramento no salão da Igreja Metodista, em frente à pracinha.

Ao final, haverá palestra com os médicos da unidade e sorteio de brindes. Os participantes são convidados a vestir roupas na cor rosa e levar garrafa de água.

Centro Comunitário do Zumbi – 7h30