Pazolini anuncia Juliana Rohsner para integrar equipe de transição do Governo do Estado

Juliana Rohsner passa a integrar a equipe de transição do Governo do Espírito Santo. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (29) pelo governador eleito, Lorenzo Pazolini (Republicanos). À frente da Secretaria Municipal de Educação de Vitória desde 2021, Juliana integrou a gestão de Pazolini na capital e permaneceu no cargo na atual administração municipal.

Com aproximadamente duas décadas de experiência na educação pública, Juliana reúne uma trajetória marcada pela atuação em sala de aula, formação de professores, gestão escolar e implementação de políticas educacionais. Sua escolha considera a experiência técnica e administrativa, além dos resultados alcançados na rede municipal de ensino de Vitória, especialmente nas áreas de alfabetização, melhoria dos indicadores educacionais e ampliação da oferta de educação em tempo integral.

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Doutoranda em Psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e mestra em Ensino de Humanidades pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Juliana possui MBA em Gestão Escolar, especialização em Coordenação Pedagógica e graduação em Pedagogia, com habilitações em Administração Escolar e Orientação Educacional.

Ao longo da carreira, atuou como professora alfabetizadora, docente da Educação de Jovens e Adultos (EJA), coordenadora pedagógica, formadora de professores e gestora escolar. Antes de assumir a Secretaria Municipal de Educação de Vitória, dirigiu a Escola Estadual Jones José do Nascimento, na Serra, cuja experiência de gestão foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como referência de boa prática na América Latina.

Desde 2021, à frente da rede municipal de ensino de Vitória, conduziu políticas educacionais que contribuíram para avanços na alfabetização, na elevação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e na expansão da educação em tempo integral. Na primeira infância, destaca-se o projeto Quintal das Infâncias, iniciativa voltada à renaturalização dos espaços escolares e à aproximação das crianças com a natureza, a comunidade e o ambiente educacional.

Sua trajetória também reúne reconhecimentos como o Prêmio Educador Nota 10, o Prêmio Mulheres do Amanhã e o Prêmio Gestão Escolar da Região Sudeste, além de premiações estaduais e nacionais relacionadas à inovação, à equidade e à qualidade do ensino público.

Na equipe de transição, coordenada por Erick Musso, Juliana contribuirá com sua experiência na administração educacional para o levantamento de informações, a análise das políticas públicas e o planejamento das ações do futuro governo estadual.

A formação da equipe de transição integra o processo de preparação da nova administração, que assumirá o Governo do Espírito Santo em 6 de janeiro de 2027. A proposta é reunir profissionais com conhecimento técnico e experiência em gestão pública, assegurando uma transição organizada, responsável e comprometida com a continuidade dos serviços essenciais e com o desenvolvimento do Estado.