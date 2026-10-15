Pazolini lidera com 47% dos votos; Ricardo tem 38% no 2º turno, aponta pesquisa Quaest
A Quaest ouviu 1.098 eleitores entre os dias 10 e 14 de outubro.
O ex-prefeito de Vitória e candidato ao governo do estado do Espírito Santo Lorenzo Pazolini (Republicanos) permanece a frente do governador e candidato à reeleição Ricardo Ferraço (MDB) nesse segundo turno das eleições 2026.
De acordo com a pesquisa, no cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados, 47% dos eleitores capixabas afirmam que vão votar em Pazolini. Já 38% dos entrevistados apontam que querem que Ricardo Ferraço seja reeleito.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
No primeiro turno da eleições no Espírito Santo, Pazolini teve 49,65% dos votos. Ricardo, 34,06%.
O levantamento foi realizado a pedido da Rede Gazeta. A Quaest ouviu 1.098 eleitores entre os dias 10 e 14 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.
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