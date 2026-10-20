Pazolini mantém liderança no 2º turno com 52%; Ricardo diminui diferença e pontua 48%, aponta Big Data

O candidato ao governo do Espírito Santo Lorenzo Pazolini (Republicanos) aparece com 52% das intenções de voto na disputa do segundo turno das eleições 2026, contra 48% do governador e candidato à reeleição Ricardo Ferraço (MDB), conforme aponta pesquisa do Instituto Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira (20).

Os dados foram coletados no cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. O levantamento considera apenas os votos válidos, ou seja, desconsidera as respostas de eleitores que pretendem votar em branco ou nulo, além dos indecisos.

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Pazolini terminou o primeiro turno da eleição na liderança. O candidato do Republicanos recebeu 49,65% dos votos válidos, enquanto Ricardo alcançou 34,06%.

O Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre os dias 15 e 19 de outubro. A pesquisa foi contratada pela TV 3 Poderes Mídia e Comunicação Ltda./3 Poderes, tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-06599/2026.