Pazolini mantém liderança no 2º turno com 52%; Ricardo diminui diferença e pontua 48%, aponta Big Data
A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-06599/2026.
O candidato ao governo do Espírito Santo Lorenzo Pazolini (Republicanos) aparece com 52% das intenções de voto na disputa do segundo turno das eleições 2026, contra 48% do governador e candidato à reeleição Ricardo Ferraço (MDB), conforme aponta pesquisa do Instituto Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira (20).
Os dados foram coletados no cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. O levantamento considera apenas os votos válidos, ou seja, desconsidera as respostas de eleitores que pretendem votar em branco ou nulo, além dos indecisos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Pazolini terminou o primeiro turno da eleição na liderança. O candidato do Republicanos recebeu 49,65% dos votos válidos, enquanto Ricardo alcançou 34,06%.
O Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre os dias 15 e 19 de outubro. A pesquisa foi contratada pela TV 3 Poderes Mídia e Comunicação Ltda./3 Poderes, tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.
O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-06599/2026.
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