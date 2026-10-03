Pazolini tem 45%, Ricardo 41% e Helder 12% dos votos válidos aponta pesquisa Quaest para governador

Na véspera da votação, Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) aparecem em situação de empate técnico na disputa pelo governo do Espírito Santo, segundo a última pesquisa Quaest. O levantamento foi divulgado neste sábado (3), um dia antes do primeiro turno.

Pazolini registra 45% dos votos válidos na pesquisa estimulada, enquanto Ricardo Ferraço soma 41%. A diferença de quatro pontos percentuais fica dentro da margem de erro, que é de dois pontos para mais ou para menos.

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Helder Salomão (PT) aparece na terceira posição, com 12% dos votos válidos. Breno Barcelos (Missão) tem 2%, enquanto Rafael Demuner (UP) não alcançou pontuação no levantamento.

A pesquisa considera apenas os votos válidos para apresentar o cenário eleitoral. Por isso, o cálculo desconsidera votos brancos, nulos e eleitores que ainda não definiram o candidato.

A divulgação desse formato permite comparar diretamente os números da pesquisa com o resultado oficial das urnas. Isso ocorre porque o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também calcula o resultado da eleição para o governo com base exclusivamente nos votos válidos.