Pazolini tem 45%, Ricardo 41% e Helder 12% dos votos válidos aponta pesquisa Quaest para governador
O levantamento foi divulgado neste sábado (3), um dia antes do primeiro turno.
Na véspera da votação, Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) aparecem em situação de empate técnico na disputa pelo governo do Espírito Santo, segundo a última pesquisa Quaest. O levantamento foi divulgado neste sábado (3), um dia antes do primeiro turno.
Pazolini registra 45% dos votos válidos na pesquisa estimulada, enquanto Ricardo Ferraço soma 41%. A diferença de quatro pontos percentuais fica dentro da margem de erro, que é de dois pontos para mais ou para menos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Helder Salomão (PT) aparece na terceira posição, com 12% dos votos válidos. Breno Barcelos (Missão) tem 2%, enquanto Rafael Demuner (UP) não alcançou pontuação no levantamento.
A pesquisa considera apenas os votos válidos para apresentar o cenário eleitoral. Por isso, o cálculo desconsidera votos brancos, nulos e eleitores que ainda não definiram o candidato.
A divulgação desse formato permite comparar diretamente os números da pesquisa com o resultado oficial das urnas. Isso ocorre porque o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também calcula o resultado da eleição para o governo com base exclusivamente nos votos válidos.
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