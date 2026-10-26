Pazolini vence em 40 dos 78 municípios do ES; Ricardo sai vitorioso em 38

O ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, venceu o segundo turno das eleições para o Governo do Espírito Santo, realizado neste domingo (25), e terminou a disputa à frente de Ricardo Ferraço (MDB) em 40 dos 78 municípios capixabas.

O emedebista, por sua vez, foi o mais votado nas outras 38 cidades.

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De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Pazolini teve seus melhores desempenhos na Região Serrana, com percentuais superiores a 65% em municípios como Venda Nova do Imigrante, Domingos Martins, Santa Maria de Jetibá, Ibatiba e Castelo. O candidato também venceu em importantes colégios eleitorais da Grande Vitória, incluindo Vitória, Vila Velha e Serra.

Já o Ferraço, concentrou parte de seus melhores resultados no Norte do Estado e em municípios do litoral e do Sul capixaba. O candidato ultrapassou 60% dos votos válidos em sete cidades, com destaque para Conceição da Barra, Ponto Belo e Apiacá. Ele também venceu em Cachoeiro de Itapemirim, município ligado à trajetória política de sua família, além de Cariacica e Viana, na Região Metropolitana.

Pazolini terminou o segundo turno com a maioria dos votos válidos em 40 municípios. Os cinco maiores percentuais foram registrados em cidades da Região Serrana e do Caparaó.

Venda Nova do Imigrante: 72,28% para Pazolini e 27,72% para Ricardo Ferraço.

72,28% para Pazolini e 27,72% para Ricardo Ferraço. Domingos Martins: 69,20% para Pazolini e 30,80% para Ricardo Ferraço.

69,20% para Pazolini e 30,80% para Ricardo Ferraço. Santa Maria de Jetibá: 67,05% para Pazolini e 32,95% para Ricardo Ferraço.

67,05% para Pazolini e 32,95% para Ricardo Ferraço. Ibatiba: 67,04% para Pazolini e 32,96% para Ricardo Ferraço.

67,04% para Pazolini e 32,96% para Ricardo Ferraço. Castelo: 65,48% para Pazolini e 34,52% para Ricardo Ferraço.

O desempenho nessas cidades contrasta com os resultados do candidato em parte do Norte e do Sul do Estado. Em Conceição da Barra, Pazolini obteve 31,84% dos votos válidos, enquanto Ricardo chegou a 68,16%. Em Ponto Belo, a diferença foi de 32,82% a 67,18%; em Apiacá, de 34,22% a 65,78%.

Na Região Metropolitana, Pazolini venceu em Vitória, com 53,77% dos votos válidos, em Vila Velha, com 54,40%, e na Serra, com 51,44%. O candidato também ganhou em Guarapari, onde alcançou 56,38%, e em Fundão, onde a disputa foi mais apertada: 50,86% contra 49,14% de Ricardo Ferraço.

Já Ferraço, terminou o segundo turno à frente de Pazolini em 38 municípios. Em sete deles, o emedebista superou 60% dos votos válidos, com os maiores percentuais em Conceição da Barra, Ponto Belo e Apiacá.

Conceição da Barra: 68,16% para Ricardo Ferraço e 31,84% para Pazolini.

68,16% para Ricardo Ferraço e 31,84% para Pazolini. Ponto Belo: 67,18% para Ricardo Ferraço e 32,82% para Pazolini.

67,18% para Ricardo Ferraço e 32,82% para Pazolini. Apiacá: 65,78% para Ricardo Ferraço e 34,22% para Pazolini.

65,78% para Ricardo Ferraço e 34,22% para Pazolini. Mucurici: 64,33% para Ricardo Ferraço e 35,67% para Pazolini.

64,33% para Ricardo Ferraço e 35,67% para Pazolini. Pinheiros: 62,02% para Ricardo Ferraço e 37,98% para Pazolini.

62,02% para Ricardo Ferraço e 37,98% para Pazolini. Pedro Canário: 61,32% para Ricardo Ferraço e 38,68% para Pazolini.

61,32% para Ricardo Ferraço e 38,68% para Pazolini. Alegre: 60,76% para Ricardo Ferraço e 39,24% para Pazolini.

Em Cachoeiro de Itapemirim, Ferraço conquistou 51,62% dos votos válidos, o equivalente a 53.323 votos, contra 48,38% de Pazolini. O emedebista também venceu em São Mateus, com 58,45%, e na Região Metropolitana, em Cariacica, com 52,43%, e Viana, com 50,65%.

Apesar das vitórias em 38 municípios, Ferraço ficou abaixo de 40% dos votos válidos em 11 cidades. Entre seus menores percentuais estão Venda Nova do Imigrante (27,72%), Domingos Martins (30,80%), Santa Maria de Jetibá (32,95%), Ibatiba (32,96%) e Castelo (34,52%).