Pazolini vota em Vitória e destaca confiança nas urnas após campanha pautada no diálogo

O candidato ao governo do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), votou às 12h47 deste domingo (4), na Faculdade de Direito de Vitória (FDV), no bairro Santa Lúcia, em Vitória. Ele chegou ao local por volta das 12h20, acompanhado da mulher e da filha.

Após votar, Pazolini demonstrou confiança no resultado das urnas. O candidato também avaliou positivamente a campanha e destacou a estratégia adotada durante a disputa.

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Segundo Pazolini, a campanha priorizou o diálogo com os eleitores, a apresentação de propostas e uma postura de humildade ao longo do período eleitoral.