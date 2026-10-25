Pedra Azul terá Natal iluminado com árvores gigantes e atrações gratuitas

A magia do Natal vai tomar conta de Pedra Azul, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, a partir do próximo sábado (31). O evento gratuito Sonho de Natal promete transformar a Rota Vale da Pedra em um cenário iluminado, com árvores natalinas, presépio em tamanho real e uma chegada especial do Papai Noel no cesto de um balão.

A abertura está marcada para as 19h30 e terá como um dos principais momentos o acendimento das luzes natalinas. A programação seguirá até o dia 9 de janeiro de 2027, oferecendo aos moradores e turistas uma nova opção de passeio durante as festas de fim de ano.

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Ao longo do período, os visitantes poderão conferir a decoração iluminada todas as noites. Aos sábados, o Papai Noel também estará presente em sua casinha para receber o público, acompanhado de uma programação cultural.

Pedra Azul terá árvores de Natal gigantes e corredor iluminado

A decoração ocupará um trecho de aproximadamente 600 a 700 metros da Rota Vale da Pedra, com diferentes ambientes preparados para receber os visitantes.

O percurso começará em um portal instalado antes da Cervejaria Ronchi Beer e contará com três grandes árvores de Natal, um corredor das estrelas, cenários temáticos e um presépio em tamanho real.

A proposta é criar uma experiência natalina que reúna iluminação, encanto e momentos especiais para famílias, casais e grupos de amigos.

Além de valorizar o clima natalino, a iniciativa pretende incentivar a visitação aos estabelecimentos da região e fortalecer o turismo em Pedra Azul.

Conheça a Rota Vale da Pedra, em Domingos Martins

Localizada em uma das regiões turísticas mais conhecidas do Espírito Santo, a Rota Vale da Pedra reúne experiências gastronômicas, hospedagens, cafeterias e atrações para visitantes.

O trajeto possui 1,6 quilômetro de extensão, começando nas proximidades da Cervejaria Ronchi Beer e terminando no Restaurante Don Calmon. O acesso acontece pelo km 90 da BR-262.

Atualmente, 21 estabelecimentos fazem parte da rota, oferecendo opções de gastronomia, lazer, compras e hospedagem.

Entre eles estão a Vallino Pizzeria, Voe Pedra Azul, Casa Tomate Seco, Uliveto Cucina do Chef Ari, Modoletto Buteco e Lounge, Valuma Braceria, Ronchi Pub, Solangêla Souza Boutique, Brinquedoteca Villa Bambini, Lamaria Gelato, Dullitig Chocolateria, Cachaçaria Modolo, Cardô Padoca, Ville Du Vin, Betini Cafés Especiais e Buteco Mª Meketrefe.

Para quem deseja aproveitar a visita e permanecer na região, a rota também conta com opções de hospedagem, como Flat Broussard Pedra Azul, Casinha da Theresa e Villa Di Trevi.

Empresários se unem para realizar o Sonho de Natal

O Sonho de Natal Vale da Pedra é uma iniciativa organizada pelos próprios empresários que integram a rota turística.

A união dos estabelecimentos busca valorizar a região, incentivar a circulação de visitantes e oferecer uma programação gratuita durante o período natalino.

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