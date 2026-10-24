Um século de história: Loja Maçônica Liberdade e Luz celebra centenário em Guaçuí

Antes mesmo de Guaçuí conquistar sua emancipação política, uma instituição já começava a construir uma história que atravessaria gerações. Fundada em 1º de novembro de 1926, a Loja Maçônica Liberdade e Luz celebra seu centenário de existência, marcado pela preservação de tradições, pelo compromisso com a comunidade e pela participação na trajetória do município do Caparaó capixaba.

Na época de sua fundação, Guaçuí ainda era conhecida como São Miguel do Veado e só conquistaria a emancipação política em 1928. A Loja nasceu da iniciativa de homens que compartilhavam os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, tendo como uma das principais figuras fundadoras Sebastião Rodrigues dos Reis. Sua regularização ocorreu em 23 de junho de 1928.

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Ao longo de um século, a instituição acompanhou as transformações políticas, econômicas e sociais da cidade, reunindo diferentes gerações em torno de valores que permanecem presentes em suas atividades.

O atual Venerável Mestre da Loja, João Paulo Franco Machado, destacou que a história da instituição se confunde com a própria formação de Guaçuí. “A nossa Loja nasceu antes mesmo do município. Portanto, não estamos apenas comemorando 100 anos de uma instituição maçônica, mas também celebrando uma parte significativa da própria história de Guaçuí”, afirmou.

Um século de solidariedade e compromisso

Foto: Divulgação

Desde sua fundação, a Loja Maçônica Liberdade e Luz tem como princípios o aperfeiçoamento moral e intelectual de seus integrantes, a valorização da família e a promoção de ações voltadas ao bem-estar coletivo.

Durante esses 100 anos, a instituição participou de iniciativas beneficentes, sociais, culturais e cívicas, contribuindo para o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade e para o fortalecimento de causas comunitárias. Esse trabalho recebeu reconhecimento oficial em 10 de abril de 1972, quando a Loja foi declarada de Utilidade Pública Municipal por meio da Lei nº 697.

Segundo João Paulo Franco Machado, a importância da instituição não está apenas em sua longevidade, mas principalmente nas contribuições realizadas ao longo de sua trajetória. “A nossa Loja nunca precisou estar em evidência para fazer a diferença. Muitas das suas maiores contribuições foram realizadas de maneira discreta, porque entendemos que a verdadeira solidariedade não precisa de reconhecimento público”, ressaltou.

Para o Venerável Mestre, a formação de cidadãos comprometidos com a sociedade representa um dos principais legados da Maçonaria no município. “Acredito que a maior contribuição da Maçonaria para Guaçuí seja justamente essa: formar cidadãos comprometidos não apenas com o próprio crescimento, mas também com o bem-estar coletivo”, destacou.

Tradições preservadas ao longo de gerações

Foto: Divulgação

Ao completar 100 anos, a Loja Maçônica Liberdade e Luz também celebra a continuidade de valores transmitidos entre diferentes gerações. Desde a década de 1920, Guaçuí passou por transformações significativas. O município ampliou sua infraestrutura, desenvolveu o comércio, expandiu os serviços e acompanhou mudanças no comportamento e na organização da sociedade.

Nesse período, a instituição também precisou se adaptar aos novos tempos, modernizando seus processos administrativos, ampliando a comunicação e fortalecendo sua participação em atividades comunitárias.

Apesar das mudanças, os princípios que motivaram sua fundação continuam sendo considerados fundamentais para a atuação da Loja. “Uma instituição não se torna importante simplesmente porque completa 100 anos. Ela conquista importância pela maneira como atravessa o tempo e pelo legado que deixa à sociedade”, afirmou João Paulo.

De acordo com ele, a permanência da instituição ao longo de um século demonstra a capacidade de preservar sua identidade e, ao mesmo tempo, acompanhar as transformações sociais. “Acredito que o maior patrimônio da Liberdade e Luz não seja seu prédio histórico, seus documentos ou suas tradições, mas as pessoas que construíram essa história e os valores que conseguiram transmitir de geração em geração”, acrescentou.

Participação feminina fortalece ações sociais

Foto: Divulgação

Outro capítulo importante da trajetória da instituição é a atuação da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul Liberdade e Luz, fundada em 1960 e que também celebra uma data especial em 2026: seus 66 anos de existência. Ao longo das décadas, o grupo consolidou sua participação em iniciativas de assistência social, solidariedade e apoio às atividades promovidas pela Loja.

João Paulo destacou ainda que o fortalecimento da participação das famílias representa uma das transformações mais significativas vividas pela instituição. Em 2026, a Loja realizou melhorias e reformas em seu Templo, além de inaugurar um novo espaço destinado à Fraternidade Feminina, como parte das ações de preservação do patrimônio e preparação para os próximos anos.

A participação das mulheres também ganhou destaque na programação comemorativa do centenário. A Fraternidade Feminina foi responsável pela organização do lançamento do Livro do Centenário, realizado no dia 17 de outubro. A publicação reúne registros da trajetória da Loja Maçônica Liberdade e Luz e busca preservar sua memória para as futuras gerações.

Centenário é marcado por homenagens e celebrações

Foto: Divulgação

As comemorações dos 100 anos da Loja Maçônica Liberdade e Luz incluem uma programação de atividades culturais, institucionais e homenagens às pessoas que contribuíram para a construção da história da instituição.

Entre os momentos de destaque está a sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Guaçuí no último dia 21 de outubro, por iniciativa do vereador Valmir Santiago. A homenagem reconheceu a trajetória centenária da Loja e sua participação na vida comunitária do município.

Para João Paulo Franco Machado, o reconhecimento público representa um momento especial para todos aqueles que fizeram e fazem parte da instituição. O ponto alto das comemorações está marcado para o dia 31 de outubro de 2026, às 18h, no Guaçuí Tênis Clube, com a realização da Sessão Magna Festiva do Centenário.

A cerimônia reunirá integrantes da Maçonaria, familiares, autoridades e representantes de outras Lojas para celebrar os 100 anos de fundação. No dia seguinte, 1º de novembro, a instituição completará oficialmente seu primeiro século de existência.

Um legado que prepara o caminho para o futuro

João Paulo Franco Machado considera o momento uma responsabilidade histórica. O Venerável Mestre destaca que ocupar a liderança de uma instituição centenária significa dar continuidade ao trabalho desenvolvido por gerações anteriores, preservando valores e preparando novas lideranças.

“Para mim, como Venerável Mestre, é uma honra e uma enorme responsabilidade estar à frente da Loja justamente neste momento. Tenho plena consciência de que estou ocupando, temporariamente, um lugar que pertenceu a homens que dedicaram parte de suas vidas à construção dessa história”, declarou.

Com uma trajetória iniciada antes mesmo da emancipação política do município, a Loja Maçônica Liberdade e Luz chega aos 100 anos preservando seus princípios e projetando sua atuação para as próximas gerações. “O centenário não representa o encerramento de uma história, mas o início de um novo século de compromissos com a nossa cidade”, enfatizou João Paulo.

Ao recordar o trabalho desenvolvido por seus antecessores, o Venerável Mestre encerra a celebração com uma mensagem de continuidade e responsabilidade. “Nosso dever é honrar os que vieram antes de nós, valorizar aqueles que hoje fazem parte da instituição e preparar o caminho para as futuras gerações”, completa.

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