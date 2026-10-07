Pedro Bial revela ter enfisema pulmonar devido ao consumo de cigarro: 'Arrependimento'

Pedro Bial revelou viver com enfisema pulmonar dado o tempo em que foi fumante. O apresentador, hoje com 68 anos, relatou em entrevista à GQ ter abandonado o hábito aos 50.

“Eu era um fumante bravo”, disse. A doença respiratória é uma sequela do tabagismo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

“A minha vida é feita de arrependimento. Eu sou um arrependimento ambulante”, completou.

O que é enfisema pulmonar?

Segundo informações disponíveis no site do hospital Einstein, o enfisema pulmonar é uma doença obstrutiva crônica (DPOC). Conforme a progressão do quadro, maior se torna a dificuldade respiratória.

Além do tabagismo, outra causa para o desenvolvimento da doença é a alta exposição do indivíduo a gases tóxicos como poluentes de ar e combustíveis fósseis.

A doença traz alguns sintomas, como falta de ar, tosse constante, aumento da produção de catarro e chiado. O principal tratamento para enfisema pulmonar é a mudança de hábitos, além do uso de medicações que auxiliam a respiração, como os broncodilatadores e corticoides, mas um médico sempre deve ser consultado.

Leia também: Netinho de Paula passa por cirurgia para retirar tumor e equipe atualiza estado de saúde