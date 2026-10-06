Pele Morena encerra Festa do Atum & Dourado neste domingo em Itapemirim
O Pele Morena construiu trajetória ligada ao samba e ao pagode capixaba.
O Grupo Pele Morena será uma das principais atrações da Festa do Atum & Dourado, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A banda sobe ao palco no domingo (11), às 18h, e participa do último dia de programação do evento.
A festa acontece entre os dias 9 e 11 de outubro, no Terminal Pesqueiro de Itaipava. A programação reúne gastronomia, música e atividades abertas ao público, com destaque para pratos preparados com atum e dourado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Na sexta-feira (9), os estandes abrem às 17h30. A abertura oficial acontece às 18h30. Às 20h, o chef Ariosto Medeiros apresenta uma aula-show com prato misto de atum e dourado. A dupla João Felipe e Rafael se apresenta às 22h.
No sábado (10), a programação começa ao meio-dia, com a abertura dos estandes. Às 19h, o chef Hamilton Júnior comanda uma aula-show com risoto de atum. Mais tarde, às 22h, a Banda Casaca encerra as atrações musicais da noite.
No domingo (11), a feira abre às 11h. Ao meio-dia, o público poderá participar de uma degustação de atum na brasa. A programação segue ao longo do dia até o show do Pele Morena, marcado para as 18h.
Pele Morena
Formado em Cariacica, o Pele Morena construiu trajetória ligada ao samba e ao pagode capixaba. O grupo surgiu no fim dos anos 1990 e atualmente reúne Andrinho, Marlon Stefanini e Jhonathan Silva.
Com repertório marcado pelo samba e pelo pagode, a banda fechará a programação musical do último dia da festa. O encerramento oficial da Festa do Atum & Dourado está previsto para as 22h.
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