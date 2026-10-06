Picnic Dogs é confirmada no 1º Oktober Fest Cachoeiro

O 1º Oktober Fest Cachoeiro ganhou mais uma atração musical para a programação de quatro dias. A banda capixaba Picnic Dogs está confirmada no evento, que acontece entre os dias 9 e 12 de outubro, no Museu Ferroviário Domingos Lage, a antiga Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim.

Conhecida por apresentar sucessos do pop rock nacional e internacional dos anos 1980 e 1990, a Picnic Dogs se junta à Banda Casaca e à La Família 028, que fará um tributo ao Charlie Brown Jr.

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Formada por músicos experientes da cena capixaba, a Picnic Dogs tem no repertório referências como Legião Urbana, Pet Shop Boys, The Cure, New Order, A-ha e Paralamas do Sucesso. O grupo circula por eventos e casas de shows do Espírito Santo e promete levar ao festival músicas que marcaram diferentes gerações.

Casaca abre programação musical

A Banda Casaca ficará responsável pela abertura musical do Oktober Fest Cachoeiro, no dia 9 de outubro. O grupo é conhecido pela combinação de rock e música popular com elementos do congo capixaba.

Outra atração confirmada é a La Família 028, que apresentará um tributo ao Charlie Brown Jr. O repertório será dedicado às músicas que ajudaram a marcar a trajetória da banda no rock brasileiro.

Com as três atrações, a programação musical reúne diferentes vertentes, passando pela música produzida no Espírito Santo, pelo pop rock nacional e internacional e por sucessos do rock brasileiro.

Evento terá cerveja, gastronomia e negócios

Além dos shows, o Oktober Fest Cachoeiro terá uma programação voltada à gastronomia, entretenimento e empreendedorismo. A previsão é de participação de até 12 cervejarias artesanais, além de food trucks, artesanato, agronegócio, espaço kids e outras atividades.

O festival acontecerá simultaneamente à Feira de Negócios Capixaba (FECAP). A proposta é reunir, no mesmo espaço, cultura, gastronomia, lazer e oportunidades de negócios durante o feriadão.

A organização estima receber mais de 30 mil visitantes nos quatro dias de programação. O evento será realizado pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, em parceria com o Instituto Sustentabilidade Brasil e com apoio da Aderes.

Entre os dias 9 e 12 de outubro, a antiga Estação Ferroviária será o ponto de encontro da programação. Com a confirmação da Picnic Dogs, o Oktober Fest Cachoeiro amplia a agenda musical preparada para sua primeira edição.

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